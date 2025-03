La Diputación de Córdoba espera en breve la autorización para la conexión de La Colada

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha manifestado este lunes que espera recibir esta semana el informe del instructor de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de cara a la autorización de las obras de conexión definitiva de La Colada con Sierra Boyera, y en función de ello, "se actuará en consecuencia", apuntando que no está "por la labor de seguir consintiendo más dilación de tiempo, porque el problema no es ahora, sino cuando llegue después una sequía y vuelva a haber problemas de suministro de agua para 27 ayuntamientos, cuando Sierra Boyera solo puede abastecer a once y tiene que tener necesariamente otro pantano, como mínimo".

En una rueda de prensa, Fuentes ha destacado la labor del instructor, a la vez que ha remarcado que se tienen que realizar "dos actuaciones en paralelo": una, que autoricen las obras "cuanto antes", y de otra parte, la concesión de las aguas, "el número de hectómetros cúbicos", ha detallado.

Amenaza de la sequía

Al respecto, ha advertido de que "se condiciona la concesión de las aguas a la autorización de las obras, se estaría dilatando un proceso que no es bueno para nadie", de manera que ha reclamado "hacer los deberes con el calendario que tenemos ahora". "Tenemos agua, pero no podemos confiarnos, porque la sequía vendrá más pronto que tarde y tenemos que tener preparado el territorio", ha subrayado.

Así, el presidente ha avisado de que "si se entra en una dinámica dilatoria del proceso, le estamos haciendo un flaco favor a toda la zona norte", de ahí que haya insistido en el informe que plantea el instructor y rogado a la Confederación que "los tiempos corren en contra de 80.000 habitantes", de modo que "cuanto antes tenemos que hacer esas obras", ha remarcado.

Además, ha elogiado que "están dando muy buenos resultados las cinco actuaciones que se realizaron con la inversión de la Junta de Andalucía", a lo que ha agregado que "se está limpiando el vaso, como consecuencia de las aguas", de manera que "el fondo se está regenerando, y eso es una muy buena noticia", ha valorado.

Conexión Puente Nuevo

En este sentido, confía en "intentar llegar a un período de dos años, dos años y pico, con un estado de las aguas de absoluta calidad", a la vez que ha insistido en no descartar también "pedir Puente Nuevo", y así acometer las dos conexiones: Sierra Boyera-Puente Nuevo, "como en su día se propuso por parte de la Confederación en el año 2022", y de forma paralela, La Colada-Sierra Boyera.

En cualquier caso, ha llamado a "seguir pensando en la colaboración entre administraciones, en que hay empatía a la hora de abordar un tema de la mayor urgencia posible y que las cosas se van a hacer por respeto a esos vecinos que pasaron lo más grande y sufrieron lo indecible", algo que "no se puede volver a repetir", ha transmitido Fuentes.