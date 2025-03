El Gobierno financiará el 90% la cobertura 5G para los pueblos de Córdoba con menos 10.000 habitantes

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, destinará 2.979.774,94 euros para proyectos que expandirán la cobertura 5G por toda la provincia de Córdoba y que será implantada en los municipios con menos de 10.000 habitantes. Lo hará a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, gracias a la convocatoria de 2024 del programa Unico Redes Activas, del que se ha publicado la resolución definitiva.

La inversión del Gobierno de España supondrá el desembolso del 90% de la cuantía estimada para el desarrollo digital de las zonas rurales de la provincia. En total, serán 43 los pueblos cordobeses que se beneficiarán de esta iniciativa con la que se pretende disminuir la brecha digital existente en los municipios pequeños.

La cobertura 5G afectará a 560 zonas con construcciones y a 162 tramos de carreteras, lo que facilitará la actividad empresarial en las zonas afectadas y la futura implantación de iniciativas de negocio que favorecerá la fijación de la población al territorio.

En toda Andalucía

Esta financiación destinará 15.301.637,10 euros a proyectos en las ocho provincias de Andalucía para continuar extendiendo la infraestructura 5G a 236 puntos en los que habitan 35.342 personas de municipios de menos de 10.000 habitantes.

Esta cantidad se encuentra incluida en los 161,3 millones de euros totales que esta convocatoria prevé invertir a nivel estatal permitiendo así ampliar la cobertura 5G a unas 326.000 personas y en 6.800 kilómetros de la red de carreteras.

"Los españoles tenemos derecho a la conectividad. Nuestro país está ampliamente conectado gracias a la inversión realizada en infraestructuras desde 2018 por más de 1.700 millones de euros. Hoy el 92% de los hogares españoles tiene acceso a 5G, pero queremos seguir cerrando aún más la brecha digital entre los centros urbanos y el mundo rural", ha valorado el titular del departamento, Óscar López, desde el MWC Barcelona 2025.

Los adjudicatarios de las ayudas han sido Telefónica, que recibirá 102,7 millones de euros para extender la cobertura en 1.116 emplazamientos, y el Grupo MasOrange que ha sido asignado 58,6 millones de euros para habilitar 5G en 845 emplazamientos.

Iniciativa pionera en Europa

El programa Unico 5G Redes Activas es una iniciativa pionera en Europa. Destina fondos europeos para financiar equipamientos activos y la construcción de nuevas torres que amplíen el despliegue territorial del 5G con funcionalidad plena (Stand Alone) en municipios pequeños. El objetivo es dotar de cobertura 5G a localidades en las que no existe cobertura móvil 4G de al menos 50 Mbps en sentido descendente, y donde no está prevista en los próximos tres años.

Este Programa está financiado con los fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación. La primera convocatoria fue resuelta en julio de 2024, por lo que se trata de la segunda resolución en menos de un año. La primera convocatoria adjudicó 508 millones de euros para llevar la tecnología 5G a más de 1,8 millones de habitantes de municipios pequeños y 30.000 kilómetros de la red de carreteras.