Juanma Moreno pide al Gobierno que no ponga «palos en las ruedas» de La Colada

El presidente de la Junta y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este jueves en Hinojosa del Duque que «Los Pedroches es una tierra muy especial y es una comarca que tiene enormes potencialidades». En una visita para inaugurar la sede del PP, Juanma Moreno se refirió al hecho de que no exista aún autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la conexión de los embalses de La Colada y Sierra Boyera. En este punto, ha asegurado que «lo único que le pedimos al Gobierno central, que es el competente en materia de agua, es que nos dejen hacer las cosas, y lo que no sepan o no quieran hacer, que nos lo cedan y ya nos encargaremos nosotros de poner orden y futuro, pero que no nos pongan palos en las ruedas».

Sobre este asunto, el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, ha añadido que «nos tienen que dejar hacer las obras de conexión de los dos embalses para que cuando vuelva la sequía no paséis por lo que habéis pasado», al tiempo que lamentó que ha habido una nueva reunión con la Confederación del Guadiana «y todavía no sabemos si van a autorizar esa obra». «Eso no lo entienden los ciudadanos, que hay más de nueve millones de euros puestos por la Junta para fortalecer esa conexión y todavía no lo autorizan desde el Gobierno de España», ha señalado Molina.

Juanma Moreno saluda a varias personas en su visita a Hinojosa del Duque. / Rafa Sánchez

El presidente autonómico ha destacado que la Junta de Andalucía ha invertido 600 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en Andalucía y el año que viene serán 800 millones. «Afortunadamente ha llovido, pero para cuando no tengamos esa lluvia», ha precisado. Se refería así también al problema que tuvieron sus habitantes con el abastecimiento de agua e indicó que «tuvimos la Junta y la Diputación que hacer obras contracorriente para correr y que no nos alcanzara la sequía».

Inauguración de la sede del PP

El presidente de la Junta ha tenido ocasión de visitar la plaza de la Catedral de la Sierra para posteriormente desplazarse hasta la sede comarcal del PP, en cuya inauguración participó y en la que descubrió una placa.

En las nuevas instalaciones, en la calle Doctor Francino de Hinojosa, vio una foto con la vaca de Añora que ha visitado en las anteriores campañas electorales y Moreno bromeó preguntando «¿cómo está mi vaca?, es un talismán y nos da suerte ¿la estáis cuidando? que nos tocan unas elecciones el año que viene». Ha añadido que esa vaca es, «sobre todo, un símbolo del esfuerzo de cientos de ganaderos que tiene esta zona, que con mucho esfuerzo sacan adelante producciones extraordinarias con las mejores calidades de España».

El presidente se ha felicitado porque «somos la fuerza mayoritaria en la provincia de Córdoba y en otras localidades de Los Pedroches», a la vez que pidió que la nueva sede «no sea un espacio cerrado sino abierto para las sugerencias, las propuestas y el debate».

En la inauguración también han participado el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo; el presidente provincial, Adolfo Molina, y la portavoz municipal en Hinojosa, Mamen López.