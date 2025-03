La demora media en la cita de atención primaria en Palma del Río es de 7 días

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha hecho balance este miércoles de la gestión del centro de salud de Palma del Río destacando que a diario se atiende a 673 personas, un 3,4% de la población de la ciudad, con una demora media de 7 días en la atención primaria.

En este último servicio, Botella detalla que hay 13 médicos de familia, uno de ellos cubre saliente de guardia y otro en consulta a pacientes no demorables, y se atiende a diario a 493 personas, un 2,5% de la población palmeña; en Pediatría, los números del Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir arrojan una atención de 23 consultas diarias en las tres consultas existentes, más dos consultas en Niño Sano; en cuanto al servicio de Urgencias, el informe presenta un total de 82 personas al día, en un servicio que atiende de las tres de la tarde a las ocho de la mañana del día siguiente.

Área de boxes del centro hospitalario de Palma del Río, el día de su apertura. / A.J. González

Con esta estadística, la delegada de Salud subraya que el centro trabaja "de forma organizada, planificada y programada". No obstante, añade que esta realidad no obvia que faltan los dos dispositivos de apoyo y que la demora media está situada en torno a 7 días. En este sentido, hace un llamamiento a las citas que no se anulan, ya que el dato arroja que quedan un 12% de consultas desiertas en modo presencial, y un 4% de consultas telefónicas sin anular.

Botella defiende el buen funcionamiento del centro y afirma, en respuesta a las críticas recibidas, que "no hay dejadez, ni abandono, ni falta de medios". La delegada territorial de Salud, acompañada del director del centro, Manuel Domínguez, subraya que "no se ven colas y aglomeraciones en el centro de salud porque las agendas funcionan". En este punto, Domínguez apostilla que "no hay colas y no es porque hay poca gente, porque no hay citas, es que están siendo atendidos en tiempo y forma".

Por su parte, Ana Leal, directora gerente del Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, se ha referido a las citas que quedan pendientes, sin anular, y ha remitido a la App Avisas. Explica que, a través de esta plataforma, Salud comunica al usuario fecha y hora de la cita y abre la posibilidad de confirmar y anular.

Apertura completa del hospital

En cuanto a la apertura del resto de los servicios del centro hospitalario, Botella señala que están trabajando en la apertura de las siguientes fases, que serán urgencias, hospitalizaciones y quirófanos. Recuerda cifras como que más de 7.800 pacientes han sido atendido en pruebas radiodiagnósticas, 19.289 pacientes en consultas externas y 4.954 en enfermería hospitalaria.

En respuesta a las críticas, manifiesta que "se dicen cosas falsas, no se puede hablar de desmantelamiento, recortes y privatización". Argumentando esta afirmación, ha vuelto a poner sobre la mesa las cifras que maneja la delegación y señala que en 2024 el distrito sanitario tuvo un presupuesto en compra de bienes y servicios de 7,9 millones, frente a una inversión en esta partida en 2023 de 6,9 millones, un 12,96% más.