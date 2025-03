Piden dos años de cárcel para un conductor ebrio por atropellar mortalmente a un peatón

Un conductor se enfrenta a una petición de dos años de cárcel en Córdoba por, supuestamente, atropellar a un peatón y causarle la muerte cuando circulaba ebrio por una carretera de Puente Genil. Así, en sus conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal sostiene que excedía la velocidad de la vía y que duplicada la tasa de alcohol permitida al volante.

En cuanto a lo ocurrido, describe que el encartado conducía su vehículo tras haber ingerido bebidas alcohólicas "que mermaban su capacidad para la conducción y a una velocidad de entre 70 y 90 kilómetros hora superior a la establecida en la vía de 60 kilómetros por hora".

Como consecuencia de estas circunstancias, no observó la presencia de la víctima, quien cruzaba la carretera por una zona no habilitada para ello y sin portar vestimenta reflectante. Según la acusación pública, el encartado no se apercibió de su presencia y la atropelló.

Más del doble de lo permitido

El Fiscal indica que, "efectuando un análisis de la tasa de alcohol de carácter retrospectivo, el acusado circulaba en el momento del accidente con una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro", el doble de los 0,25 miligranos por litro en aire espirado permitidos.

De esta forma, atribuye al conductor un presunto delito de homicidio por imprudencia grave, por el que reclama que se le impongan dos años de prisión y tres años de privación del derecho a conducir vehículos a motor y motocicletas. Los hechos serán enjuiciados próximamente por un juzgado de lo Penal de Córdoba.