‘Ordeñando el futuro’ busca paliar la falta de mano de obra en las granjas

La alianza entre Covap y Cruz Roja para poner en marcha el programa ‘Ordeñando el futuro’ ha entrado en una segunda fase en la que la formación, tras ser superada, ha quedado a un lado y se ha procedido a la contratación de inmigrantes que se han sumado a la actividad diaria de varias granjas de vacuno de leche de la comarca de Los Pedroches. Doce de las trece personas, procedentes de Mali y Senegal, que participan desde el inicio de esta iniciativa han superado esa primera fase y se están incorporando paulatinamente a sus nuevos trabajos en ganaderías socias de la cooperativa.

Es el caso de Mohamed y Mamadou, ambos oriundos de Mali, que tras un año en España recalan en la comarca de Los Pedroches, concretamente en Pozoblanco. En esta localidad viven desde hace algo más de una semana, el tiempo que llevan trabajando en la granja ‘El Algarrobillo’ bajo la dirección de Francisco Caballero, propietario de la granja, y junto al resto de compañeros. Durante tres semanas recibieron una formación, los lunes teórica y de martes a viernes ya práctica en diferentes ganaderías de Los Pedroches. Llegaban al territorio con voluntarios y volvían a Córdoba para pernoctar todos los días.

Una vez conocido el trabajo y superada esa primera evaluación, Mohamed y Mamadou, de 25 y 24 años, respectivamente, han firmado los dos primeros contratos de este programa. Dicen estar «contentos» de poder trabajar para «ayudar» a sus familiares que quedan en el continente africano. Se les ve afanados cumpliendo con las tareas encomendadas, algo que destaca su jefe, que resalta «las ganas que tienen, algo que no siempre pasa con un tipo de trabajo como este, que implica sacrificios». Francisco los recoge los días de trabajo y los lleva hasta la granja, situada a unos kilómetros de Pozoblanco. A priori, una de las dificultades podría ser el idioma pero Mohamed se defiende en español y hace las veces de traductor con su compañero, aunque Francisco puntualiza que «no hay que repetirles muchas veces las cosas, no está habiendo problema en ese sentido, porque a veces la mejor explicación llega enseñándole cómo se hacen las cosas de manera práctica».

El ganadero cuenta, de igual modo, que no se pensó mucho la posibilidad de participar en este programa. Primero, cedió su finca para las clases prácticas, para enseñar una granja modelo y, posteriormente, ha firmado contratos de garantías para estos dos jóvenes. «Estamos encantados de que trabajen aquí, de poder colaborar para que ayuden a sus familias porque al final ellos trabajan para eso», cuenta. Y es que el componente social de este programa es incuestionable, porque la idea permite ofrecer una oportunidad a personas que llegaron a España en una patera -vía Canarias- huyendo de un entorno bélico. «Primero estamos viendo las ganas que ellos tienen de trabajar, de luchar por su país, su familia, en realidad se han jugado la vida para eso, si podemos ayudarles a ganar un sueldo digno para nosotros está bien. Luego, también nos viene bien su trabajo porque nos permite asegurar la continuidad de nuestras granjas», explica el propietario de ‘El Algarrobillo’.

Aquí entra uno de los componentes básicos de este programa, ese relevo generacional que mantiene en constante desequilibrio al sector primario ante un escenario donde las jubilaciones no encuentran recambio, porque «muchos jóvenes han estudiado y no quieren continuar con el trabajo en el campo». De fondo están unas condiciones que, aunque muy mejoradas, no entienden de festivos y horarios, a pesar de que «nos vamos rotando, pero es difícil encontrar gente que quiera trabajar».

Tres pilares

Sentadas las bases del proyecto para su desarrollo, la dupla Covap-Cruz Roja ha sido fundamental, aunque también hay que sumar la sensibilidad y compromiso demostrado por los ganaderos y la actitud proactiva de los participantes en el programa. Toda esa amalgama de circunstancias están permitiendo desarrollar un programa que tiene como objetivo garantizar la continuidad del trabajo en las explotaciones agrarias en un contexto social muy determinado y que repercute sobre un sector de la población muy vulnerable. Solo hay que trazar ese viaje desde el continente africano hasta España y hacerlo con cada historia personal.

«El proyecto tiene muchas potencialidades, la necesidad de mano de obra en el sector primario es una de ellas, pero darle la oportunidad a gente que por sus circunstancias no han tenido esa oportunidad de entrar en el mercado laboral es otra; se aúnan esas dos necesidades», apunta el director de producciones ganaderas de Covap. La implicación de la cooperativa es total con la supervisión de todas las etapas, desde la formación hasta la contratación bajo los parámetros estipulados, pero también en otros aspectos como la búsqueda de vivienda, algo que no ha sido fácil.

Con Mohamed y Mamadou trabajando en una explotación con 400 cabezas de ganado, Emilio de León precisa que a estos nombres hay que sumar otros que ya están trabajando también en otras granjas de vacuno de leche y que esta semana ese camino será recorrido por otros jóvenes inmigrantes cuando ambas partes establezcan los acuerdos laborales pertinentes.

«El reto principal que tiene la cooperativa es garantizar la continuidad de las ganaderías. Está el reto de la digitalización, pero luego está ayudar en esa mano de obra que necesitan nuestros socios, estamos para acompañar a las familias en todo lo que sea necesario para ayudar a las producciones ganaderas», apunta. Las buenas sensaciones de este incipiente programa hacen pensar que podría extenderse a otros sectores, más allá del vacuno de leche, pero de momento son estas las ganaderías que se han sumado a ‘Ordeñando el futuro’, un programa con un componente social incuestionable.

