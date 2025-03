Las Lagunas del Sur de Córdoba cobran vida tras las lluvias del invierno

Las lluvias de este invierno están siendo buenas para el campo y los pantanos de la provincia, pero han tenido también un efecto muy positivo en algunos parajes necesitados de un recurso tan escaso como el agua. Sobre todo en aquellos cuya identidad radica precisamente en la existencia del agua. Ese es el caso de las Lagunas del Sur de Córdoba, un espacio protegido por la Junta de Andalucía que sufrió mucho durante la pasada sequía. Algunas lagunas permanentes se secaron por completo, mientras que las estacionales (que se suelen llenar en el invierno) llevaban tiempo sin aparecer.

En la actualidad todas las lagunas, protegidas o no, han recuperado su lámina de agua, aunque algunas lo han hecho en mayor proporción que otras. Las hay que ya se encuentran al 100% de su capacidad máxima conocida, mientras que otras (especialmente la del Rincón, entre Moriles y Aguilar) aún tendrán que esperar un tiempo para recuperar su estampa previa a la sequía. En cualquier caso, estamos en un buen momento para las lagunas, según explica el director del espacio protegido, Juan de la Cruz.

La laguna de Zóñar, en Aguilar de la Frontera, es la mayor de Andalucía y tiene una profundidad notable, que en sus mejores momentos llega a los 16 metros en su máxima cota. Ahora tiene unos 12,5 metros de profundidad, gracias a la entrada de escorrentías de las que se abastece, junto al acuífero subterráneo, en su cuenca de drenaje.

Muy cerca está la laguna del Rincón, la única que aún no ha mejorado su aspecto a simple vista. Ello se debe a que se nutre principalmente del acuífero subterráneo, que tarda más tiempo en recargarse. No obstante, De la Cruz indica que ya ha comenzado a coger agua después de cuatro años en las que ha estado totalmente seca, una situación que no se daba desde los años 90.

Laguna de la Quinta en Baena, en una imagen tomada la semana pasada. / Junta de Andalucía

La laguna Amarga, en el término de Lucena aunque más cerca de la pedanía de Jauja, es de las que más se ha recuperado y ya está casi al 100% de su capacidad, después de haber pasado por sus niveles más bajos en los últimos 15 años. Justo al lado tiene otro humedal temporal, la laguna Dulce, que ha reaparecido y está al 100%.

Tíscar, una laguna doble

Tíscar, en Puente Genil, también se encuentra prácticamente llena, cuando antes de estas lluvias tan sólo estaba al 60%. Lo más importante, apunta De la Cruz, es la profundidad que ha cogido, en torno a 1,5 metros. Al igual que pasa en la laguna Amarga, este humedal también tiene una hermana pequeña justo al lado, la laguna del Comandante, que ha vuelto a aparecer en estos días.

La laguna del Salobral, en Luque, no ha mejorado tanto aunque también ha visto incrementado su volumen. En este espacio la Junta tiene previsto intervenir próximamente para retirar parte de los sedimentos.

Laguna del Jarata en Montilla tras las últimas lluvias. / Junta de Andalucía

Hay otras lagunas que no tienen protección mediante una ley, pero que son también importantes como reservas de agua para las aves. Son las del Jarata, en Montilla, llena por completo; Donadío en Santaella (en torno al 60%); Los Arenales en Puente Genil (al 80% de superficie de inundación, aunque tan sólo 50 centímetros de profundidad); el Taraje en Lucena (al 100% en sus dos hectáreas con medio metro de agua); y otras dos en Baena, las de la Quinta que llevaba seis años completamente seca y la del Rincón del Muerto, que al ser salina suele acoger a flamencos en sus migraciones.

Flamencos en la laguna de Tíscar. / Junta de Andalucía

Aves acuáticas

En esta situación, previsiblemente esta primavera va a ser buena para las aves que encuentran refugio en estos parajes naturales. Con la sequía, abandonaron sus zonas de nidificación tradicionales, por la escasez de agua y alimento, para dirigirse sobre todo a los embalses de Malpasillo y Cordobilla. Ahora, detalla De la Cruz, volverán a verse en estas lagunas protegidas o no, primero durante la fase de cortejo y después durante las de reproducción, nidificación y cría. La variedad de especies es llamativa y ya se han visto ejemplares, entre otros, de flamencos tanto en Tíscar como en Rincón del Muerto.