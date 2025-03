La Justicia avala el despido del cocinero cordobés del Ayuntamiento de Barcelona por no hablar catalán

El juzgado de lo social número 32 de Barcelona ha avalado el despido de Manuel Escribano, el cocinero cordobés que trabajó durante años para el Ayuntamiento de la Ciudad Condal encadenando distintos contratos. El motivo que alegó el Consistorio catalán fue que el profesional no había acreditado el dominio del idioma catalán, a pesar de que no lo necesitaba para su trabajo.

Ta como consta en la sentencia, el cocinero fue contratado por el Ayuntamiento en primera instancia en el año 2007 y tras encadenar varios contratos, fue nombrado personal laboral en 2014. A finales de 2022 el Consistorio catalán comenzó un proceso de estabilización mediante concurso de méritos, en el que estaba incluida su plaza. Para adquirirla era necesario acreditar un nivel B2 de catalán, a pesar de que el profesional trabajaba solo en los fogones.

Manuel Escribano, tal como ha relatado a este medio, habla catalán con fluidez, pero no tiene el certificado B2. Como alternativa, el Ayuntamiento de Barcelona ofreció pasar una prueba de idioma, que tampoco logró pasar. Por ello, fue despedido a finales de enero del año pasado; en febrero, la plaza quedó amortizada y ahora el Ayuntamiento de Barcelona ofrece los servicios de cocina mediante cátering externo. La sentencia fija la indemnización en 20 días por año trabajado con un límite de un año de salario.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, la jueza asegura que "la constitucionalidad de la exigencia del catalán está pues reconocida por el TC, con la salvedad de que no se utilice de manera desproporcionada en el caso concreto, pudiendo acudir a la jurisdicción ordinaria para apreciar la discriminación o en su caso al Recurso de Amparo". Dado que Manuel no recurrió las bases del concurso, no se estima esta demanda.

Existe la posibilidad de impugnar la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algo que Manuel ya ha dicho que hará.

Suscríbete para seguir leyendo