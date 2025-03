Las lluvias desbordan varios ríos y arroyos en Priego de Córdoba

Las últimas lluvias han provocado el desbordamiento de varios ríos y arroyos en Priego, entre ellos el Genilla en su intersección con el río Palancar, en la zona de Genilla, donde desde hace tiempo hay proyectadas unas obras que están incluidas en los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRI).

El concejal delegado de Aldeas, Pedro Felipe Perálvarez, ha informado de la intervención municipal en varios puentes, "en los que hemos tenido que actuar con maquinaria para retirar troncos y sedimentos, pese a la limpieza que ya habíamos realizado previamente".

Igualmente, entre los incidentes registrados como consecuencia de las intensas lluvias, el edil hacía alusión a la caída de un árbol en el puente del antiguo trazado de la CP-8211, así como al derrumbe de un muro de bloques en la margen izquierda de la carretera A-3225 a la altura de la aldea de Las Higueras.

Derrumbe que se ha producido en la carretera A-3225. / R.C.C.

El alcalde, Juan Ramón Valdivia, ha lamentado que las obras de Genilla incluidas en el plan de riesgo y que se llevan demandando al Gobierno central para esta zona desde hace más de cinco años "no se hayan ejecutado".

A través de un mensaje en sus redes sociales, Valdivia ha señalado que "llueve sobre mojado con este tema que hemos reivindicado hasta la saciedad", indicando que "no hemos visto ni tan siquiera el proyecto que insistentemente solicita Cristina Casanueva en el Senado". "Sabiendo que volvería a pasar -añade el alcalde-, desde la delegación de Aldeas y Caminos del Ayuntamiento de Priego "se ha hecho un enorme trabajo en la zona de los puentes, de competencia municipal, en colaboración con vecinos del entorno, al igual que en el río Caicena a su paso El Solvito".

Estas actuaciones, según Valdivia, "han permitido que las imágenes que me envían los vecinos no sean mucho más dramáticas, pues la inundación se ha producido, pero no el retorno de agua por atoramiento del cauce que hace tan solo unos años destrozó todo el entorno del barrio de Zagrilla".