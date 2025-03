La Agrupación de Cofradías de Priego de Córdoba asegura que "Magna va a haber"

Priego de Córdoba lo tiene ya todo preparado para la celebración de su primera Magna con 14 hermandades y cofradías que atesoran un patrimonio en algunos casos con siglos de antigüedad. Todo menos el tiempo, que no depende de la organización. Los fieles, pero también el Ayuntamiento, las instituciones y la Iglesia miran al cielo con cierta preocupación, puesto que la lluvia desluciría una celebración en la que llevan años trabajando.

De momento el éxito de la Magna, cuando ni siquiera han empezado los traslados hasta la iglesia de San Francisco (lo harán el jueves), se puede medir por el interés de los visitantes en acudir a Priego de Córdoba este fin de semana. Prácticamente todos los alojamientos turísticos, desde hoteles a casas rurales, están ya llenos, según ha confirmado el alcalde, Juan Ramón Valdivia, durante la presentación del evento en Córdoba. Y no son pocas las plazas: 1.500, lo que convierte a Priego en el segundo destino con mayor capacidad hotelera de la provincia sólo por detrás de la capital.

Nadie quiere que el tiempo agüe una celebración planificada desde hace tiempo, por no hablar del impacto económico que podría tener no sólo en Priego sino también en municipios cercanos que han visto subir la demanda hotelera en un mes de marzo, según Valdivia. "Recomiendo que no anulen nada", ha dicho el alcalde a los visitantes que ya tienen reserva en la Subbética. Tal como ha detallado, existe la posibilidad de la Magna no salga a la calle, pero "aunque no manejamos esa hipótesis, todo ese patrimonio estará puesto en las iglesias en esplendor, que estarán a disposición de todas las personas este fin de semana y los días sucesivos".

Más contundente si cabe se ha expresado el párroco de la Asunción de Priego y representante de la Agrupación de Cofradías, el sacerdote Ángel Cristo: "Magna va a haber". Otra cosa es que las valiosas tallas puedan salir a la calle, pero si finalmente no hay procesión "hay un protocolo de lluvias y si hay cambios se tomarán las decisiones oportunas". En cualquier caso, la Magna Exposición sí podrá vivirse, pase lo que pase, en el interior de la Iglesia de San Francisco. Si la lluvia dificulta los traslados previstos para el jueves, también hay planes alternativos.

Por el momento, las previsiones no son halagüeñas. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica un tiempo nuboso con lluvias a lo largo del día en Priego, aunque es pronto para conocer la previsión horaria que tal vez deje un hueco para la celebración de la procesión. Además, los cielos estarán más cubiertos durante los días previos (cuando tienen que realizarse los traslados) y el domingo posterior a la Magna.