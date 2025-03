Salud prevé la "rescisión del contrato" a la adjudicataria de las ambulancias del sur de Córdoba si no paga a sus empleados

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha asegurado este jueves que el "incumplimiento" de la obligación de pagar a sus empleados, por parte de la empresa adjudicataria del Servicio de Transporte Sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el Sur de Córdoba, "puede llevar a una multa, por decirlo de alguna forma, de un 10% del precio del convenio, e incluso a la rescisión del contrato, que se hará, llegado el caso, si es preciso".

Hernández ha respondido así, en el Pleno del Parlamento andaluz, a la portavoz de Por Andalucía en la cámara autonómica, Inmaculada Nieto, quien previamente le ha exigido una solución para los mencionados trabajadores del servicio de ambulancias del Sur de Córdoba, que llevan en huelga más de 40 días y a los que la adjudicataria adeuda cinco nóminas, proponiendo Nieto a la consejera que se las "abone la Junta, y luego se lo cobra a la empresa cuando resuelva el expediente" de penalización que le ha abierto.

Junto a ello, Nieto ha pedido a Hernández que "rescate el servicio, por incumplimiento flagrante del contrato por parte de la empresa adjudicataria, y luego" que el servicio "se preste de manera directa por parte de la Junta de Andalucía", con el fin de que "los trabajadores estén en condiciones y que la población de los municipios afectados, cuando necesiten una ambulancia, la tengan".

Ante esto, Rocío Hernández ha afirmado que en su Consejería no han "estado cruzados de brazos", pues el pasado 27 de enero "se instó a la empresa a la regularización del pago" a sus trabajadores" y, "dos días después, la empresa nos contestó que estaba en un proceso de recapitalización y que iban a proceder, según un cronograma, al abono de las nóminas", pero "solo ha abonado una nómina, y parece ser que la de febrero está a punto de cerrarse para abonarla".

Aún así, según ha resaltado la consejera de Salud, el pasado 13 de febrero "le exigimos un certificado de estar al corriente de los pagos y, al no recibir ese certificado, puesto que no está al corriente de los pagos, el día 27 de febrero se inició un expediente" de penalización a la empresa adjudicataria.

En cuanto a que la Junta pague directamente a los trabajadores las nóminas que se les deben, la consejera de Salud ha dicho que a ella también le habría "gustado, si hubiera sido posible, abonar directamente a los trabajadores, pero hay cuestiones que no podemos hacer, porque hay que cumplir las normas y no podemos estar pagando a quien nos apetece o a quien no nos apetece, es decir, nosotros tenemos que guardar las normas" porque "es dinero público" del que se habla y, "por lo tanto, no es que la consejera" quiera o no quiera pagar.

En cualquier caso, Hernández ha insistido en que "ese expediente" de penalización "está abierto" y desde Salud siguen "encima, para ver que se vayan cumpliendo las condiciones de pago, y seguimos adelante con este proceso, porque la empresa bien sabe, desde el día 27 de enero, que ese incumplimiento puede llevar a una multa, por decirlo de alguna forma, de un 10% del precio del convenio, e incluso a la rescisión del contrato, que se hará, llegado el caso, si es preciso".

Ambulancia de Aguilar

Por otro lado, Rocío Hernández también ha respondido al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien, en el mismo Pleno del Parlamento andaluz ha recordado a la consejera que "durante más de 30 años" Aguilar de la Frontera (Córdoba) "ha tenido una ambulancia de traslado urgente con base en dicho pueblo", pero, "a partir del 17 de septiembre de 2022 se eliminó esta ambulancia", y "la pregunta es clara, ¿a qué se debe esta medida y, sobre todo, cuándo van a devolverle la ambulancia de traslado urgente a Aguilar de la Frontera?".

Ante ello, Hernández ha explicado que "la ordenación de la atención urgente, extrahospitalaria, se hace en base a criterios técnicos", ya que es una "cuestión de gestión clínica", de "ordenación de la atención, extrahospitalaria urgente", y antes en Aguilar había "una ambulancia tipo A1", que "permite únicamente hacer el traslado de los pacientes menos graves", mientras que "para urgencias de prioridad 1, siempre se moviliza el recurso de ambulancia tipo C, con soporte vital avanzado, y esa es con la que cuentan ahora mismo".

En concreto y según ha precisado la consejera, Aguilar "está cubierta con tres ambulancias tipo A1, a una crona de menos de 20 kilómetros, que es lo que establece el Plan de Urgencias y Emergencias de Andalucía", y también "tiene una ambulancia tipo C, para esa atención de las urgencias de prioridad 1", de modo que "la población de Aguilar está perfectamente atendida", pues el que "una ambulancia tipo A1 esté ubicada localmente no quiere decir que la atención sea mejor".