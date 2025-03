La Batalla de la Harina tiñe de blanco a Ochavillo del Río en su particular Miércoles de ceniza

El inicio de la Cuaresma se vive de forma única y genuina en la ELA (Entidad Local Autónoma) de Ochavillo del Río, donde el pueblo se vuelca en la celebración del Miércoles de ceniza, que tiene como principal y primer acto la tradicional Batalla de la Harina. Este evento se ha convertido a lo largo de las últimas décadas en la seña de identidad del núcleo colono, sumándose a la semana de Carnaval, una de las fiestas más populares y con más arraigo en la entidad local.

En Ochavillo es fiesta local y día no lectivo en el colegio, así que desde las 9 de la mañana los más pequeños son los protagonistas de la jornada, iniciando la refriega por las calles hasta llegar al punto neurálgico, que es la Plaza Real. Allí se unen a los adultos, en especial a un grupo de mujeres que no falta a la cita cada año y no dejan de animar, algunas de ellas disfrazadas de mascarones.

El combate se recrudece y se van gastando unos 300 kilos aproximadamente de harina entre los que ha puesto la entidad local y los que se traen desde casa los vecinos. La batalla se entremezcla con juegos populares como la comba y el porrón. En este los participantes, ubicados en corro, se van pasando un botijo hasta que se cae y se hace añicos. Entonces cogen otro y vuelta a empezar.

Hasta el mediodía

La tradición marca que a las 12 del mediodía se tiene que dejar de arrojar harina, aunque muchos se la saltan porque a partir de esa hora se incorporan vecinos que llegan de trabajar de fuera.

Ochavillo del Río celebra su particular Miércoles de Ceniza / EVARISTO GUZMÁN

También es habitual que por este tiempo vengan emigrantes ochavilleros a disfrutar y rememorar la fiesta. Es el caso de Rafa Guisado, que ha estado mucho tiempo en Madrid y ahora vive en Córdoba. “Desde pequeño no venía al miércoles de ceniza y me trae muchos recuerdos, no es lo mismo vivirlo de niño que de adulto, pero es una gozada y espero que siga muchos años”.

La jornada tiene como colofón la elaboración de un arroz por parte de la Asociación de Mujeres Josefa Alegre.