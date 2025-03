Conductores de confianza para un trabajo "cada vez más difícil"

Domingo Alejandro González es uno de los taxistas rurales que lleva años cubriendo rutas en el norte de la provincia de Córdoba. Hace 14 años, tras una licitación del Ayuntamiento de Fuente Obejuna, decidió concurrir a la misma ya que entre los requisitos que se solicitaban estaba el de contar con un coche adaptado. Desde entonces, con mayores o menores dificultades, Domingo Alejandro cumple con los servicios que le requiere su clientela, muchos relacionados con el traslado al Hospital de Pozoblanco o de Córdoba.

«La ruta que hago ahora mismo, que tengo adjudicada, es la de Fuente Obejuna, Porvenir y Peñarroya-Pueblonuevo, hago la ida hasta Pozoblanco y después otro compañero hace la vuelta», explica respecto a la última licitación ofertada desde la Junta de Andalucía. No es su única fuente de clientes, ya que forma parte de la Sociedad de Taxis Rurales y «eso me está permitiendo tener bastante trabajo, tenemos acuerdos con muchas mutuas y vamos haciendo servicios». Además, tiene servicios establecidos de pacientes, por ejemplo, que tienen que someterse a diálisis. «Como se suele decir, de un bocado de aquí y otro de allí, vamos tirando», asegura.

El balance que realiza de estos catorce años es «positivo», aunque reconoce que al principio cuesta porque «es complicado cuando empiezas, hasta que consigues que la gente te conozca y empiezas a tener clientes». Estamos, además, ante un trabajo de altos y bajos «con días donde tienes que llamar a compañeros porque no puedes cubrir todos los servicios y otras épocas con menos trabajo».

Los viajes al hospital y por cuestiones médicas están en ese día a día, pero también aparece otro algo más estacional y centrado en el verano. Ahí aparece la gente joven que contrata el taxi rural para moverse entre pueblos, fundamentalmente, cuando hay fiestas. «Sobre todo llaman los padres y contratan, el viaje de ida lo hacen ellos mismos, pero el de vuelta ya por la madrugada pues lo contratan y así se aseguran que sus hijos vuelvan a casa con una persona de confianza», especifica.

Ese mismo servicio destaca Fermín Fernández Márquez, taxista de Pozoblanco, que comparta profesión con Domingo Alejandro desde hace siete años por lo que con su trabajo contribuye a tapar esos vacíos que las infraestructuras en el terreno de lo rural no cubren. «La gente joven está muy concienciada, nos contacta con quince días de antelación para reservar el taxi para las ferias y así poder disfrutar de una manera más tranquila», afirma. Eso ocurre en un verano donde también aparecen esos servicios que marcan el día a día del resto del año.

Aparece aquí también el compañerismo porque «a veces es imposible cubrir todos los servicios; entonces das el aviso a otros taxistas para cubrir la demanda que se nos solicita». Es el método establecido para poder cumplir con todos los clientes en épocas donde las peticiones se disparan.

Además de la ruta recién adjudicada por la Junta de Andalucía, Fermín traslada a personas que necesitan diálisis. Lo hace desde el domicilio del cliente, en Pozoblanco, hasta el hospital de la misma localidad. Por otro parte, dos días en semana tiene que llevar a un paciente al Hospital Los Morales en Córdoba capital y «luego lo que va surgiendo». Esta misma semana llevó a una familia hasta el aeropuerto de Madrid y hace unos días pasó todo el fin de semana en Valladolid con otros clientes.

Son servicios que va haciendo desde que hace siete años dejó su trabajo de administrativo en una empresa y se hizo con una licencia de taxi para cambiar e introducirse en un mundo que le llamaba la atención porque «me gusta mucho conducir». No se arrepiente, entre otras cuestiones, porque este trabajo le permite tener contacto con muchas personas, de muchas franjas de edad y todos «me gustan, desde el mayor al más pequeño. Estoy muy agradecido en ese sentido». Un contacto que se intensifica con los usuarios que ve todas las semanas por el tipo de servicio que les una.

El egabrense José Granados Borrego lleva tres décadas al frente de un taxi, desde que con veinte años se sacara el carnet de conducir y comenzara ayudando a su padre hasta su jubilación, taxista de profesión y al que tomó el relevo al frente del volante.

Una experiencia que valora bien y positivamente, aunque este trabajo, señala, «está cada vez más difícil, como todos los autónomos que tenemos ahora que subsistir, por lo que creo que somos una especie en extinción y más en los pueblos, ya que con tanta movilidad como hay y la disponibilidad de tener coche, es difícil buscarse el sueldo».

Su radio de acción, con dos taxis que dispone -uno de ellos adaptado-, se centra en Cabra y en Monturque, además de aquellas localidades cercanas cuando le solicitan hacer uso del taxi adaptado.

José Granados, taxista egabrense, con dos vehículos que posee en la localidad de la Subbética. / Rafa Sánchez

Granados es operador adjudicatario del programa Andalucía Rural Conectada de la Junta de Andalucía desde el año 2020, aunque antes ya estuvo al frente de la ruta Zagrilla y El Cañuelo. Esta última, por no haber tenido mucha publicidad al ser una de las primeras rutas rurales de taxi que se pusieron en marcha, no fue muy usada.

Luego, añade, se hizo con la adjudicación hace cinco años. Desde hace unas semanas sigue al frente tras sacarla de nuevo la Junta a licitación, con la ruta de Llanos del Espinar, Nueva Carteya y Cabra. Ésta, por la considerable demanda que presentaba por parte de los usuarios, se ha visto ampliada a tres días, dándoles cobertura los martes, miércoles y jueves y teniendo entre 3 y 5 pasajeros diarios en servicio de ida y vuelta.

Unos usuarios que normalmente ya no conducen por su edad avanzada o porque acuden al hospital Infanta Margarita a servicios como rehabilitación u otras citas médicas, entre otros.

El programa Andalucía Rural Conectada, señala Granados, le viene bien ante la situación en la que se encuentra el sector y más en las zonas rurales, donde los hospitales y las mutuas hacen otra serie de contratos a través de licitaciones que no favorecen al gremio del taxi. Señala que, hasta que se adaptó a la facturación electrónica al tener que hacerlo diariamente en una plataforma telemática, tuvo dificultades con el sistema.

Por último, explica que es una profesión la suya que no está lo suficientemente reconocida y siendo complicado llegar muchas veces a fin de mes, provocando que no haya un relevo generacional.

Rafael Pulido es taxista en Priego de Córdoba y también trabaja con contratos que realiza a través del Servicio Andaluz de Salud, que le dan la vida a la profesión. Son sobre todo pacientes de diálisis que tienen que acudir para sus tratamientos al hospital Infanta Margarita de Cabra. «Solamente se hace diálisis, el SAS no paga otra cosa. Si estos trayectos los tienen que pagar los usuarios, arreglados van», comenta con sorna. Este profesional del sector lleva décadas conduciendo el taxi en la comarca. Recuerda cómo le dio el relevo a su padre, cuando eran otros tiempos. «A mí me vino mamao, porque mi padre era taxista, y enganché el trabajo cuando estaba él», declara. Las cosas han cambiado, pero no tanto como pudiera parecer, en los últimos años. Lo que Pulido más ha notado tiene que ver con las prestaciones y los modelos de los vehículos, cada vez mejores. La otra revolución está relacionada con las tecnologías de la comunicación, que ahora permiten contactar con los taxistas al momento a través del móvil. Por lo demás, «yo no veo más cambios».

Otra de las patas de su negocio, que comparte con su mujer, son los traslados a alguno de los aeropuertos cercanos desde Priego de Córdoba. Los trayectos más frecuentes son a Granada o Málaga. Pero en ningún caso son carreras con las que se pueda mantener a una familia. «Hay meses en que tienes algunas salidas a un aeropuerto y otros meses no tienes ninguna», apunta. La comarca tiene varios aeropuertos cerca, pero no hay buenas comunicaciones mediante otros medios, de ahí que haya clientes que optan por el taxi.

