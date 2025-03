Una búsqueda incansable

El domingo 2 de marzo de hace 17 años fue la última vez en que se supo de Ángeles Zurera. Desapareció sin dejar rastro de su casa en Aguilar de la Frontera. Desde entonces, su familia busca respuestas a una pregunta que aún no ha encontrado respuesta.

Este domingo su familia publicará un vídeo en sus redes sociales para seguir manteniendo viva una llama que nunca se ha apagado del todo a pesar del tiempo transcurrido. Casi dos décadas después de la desaparición de Ángeles los Cuerpos de Seguridad siguen realizando indagaciones. La última tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando las pistas apuntaron a que el cuerpo de Ángeles podría estar en una vieja instalación industrial en Monturque, localidad cercana a Aguilar de la Frontera.

Búsqueda con georradar en Monturque el año pasado. / A. J. González

La investigación no dio resultados. Los investigadores utilizaron las últimas tecnologías para sondear la zona con georradar, pero no se encontró nada. Aquello sucedió en septiembre del año pasado. Antonio Zurera, hermano de Ángeles, explica que poco después los agentes que llevan el caso realizaron pesquisas en otras dos zonas cercanas. El resultado fue el mismo: no hubo rastro de Ángeles Zurera.

Tras todo este tiempo, Antonio valora que «los Cuerpos de Seguridad están trabajando en diferentes líneas, a pesar del tiempo transcurrido, por eso a nosotros no nos preocupa el archivo provisional de la causa mientras que tengamos claro que policialmente se sigue investigando».

«Hoy la Guardia Civil y la Policía Judicial tienen un expediente abierto y nosotros seguimos con eso. Tenemos total confianza con ellos y estamos en contacto permanente», declara Antonio Zurera. Tiene plena confianza en el trabajo de los Cuerpos de Seguridad, que siguen investigando un caso sin resolver en la provincia desde hace ya 17 años.

La familia de la desaparecida siempre apunta a su exmarido, del que se había divorciado poco antes de los hechos (de hecho, la sentencia llegó cuando Ángeles ya no estaba). Considera que, pese a que numerosos indicios de las investigaciones apuntan hacia él, ninguno de los pasos dados han sido lo suficientemente probatorios como para encausarlo. Además, su exmarido fue condenado a seis meses de prisión por un delito de violencia doméstica.

