Comienza la obra para construir la nueva residencia de mayores de Dos Torres

Todo listo para el inicio de la construcción de la nueva residencia de mayores de Dos Torres, que cuenta con un presupuesto de 4.410.000 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. El centro será el primero de Andalucía y una de las cinco residencias de mayores que hay en España con la certificación Passivhaus, al incorporar un innovador sistema de bajo consumo energético, que además de reducir el consumo de energía mantiene una temperatura confortable durante todo el año.

Así lo ha señalado el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, en la presentación de la obra, que va a comenzar de manera inminente, y que ha contado con la presencia de la consejera de Inclusión Social, Juventud, familias e Igualdad de la Junta, Loles López, y el delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, entre otros representantes públicos.

De los 4,4 millones de presupuesto que tendrá este centro residencial, un total de 2,8 serán aportados como subvención por la Junta de Andalucía, lo que supone el 65 por ciento del total, mientras que la Diputación financiará el 9 por ciento de los trabajos y el Ayuntamiento el 26 por ciento restante.

La consejera ha señalado que este es uno de los 14 proyectos seleccionados en la provincia de Córdoba dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones, con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía. En concreto, a la provincia cordobesa le han correspondido 17,8 millones para seis centros de día y ocho residencias.

Loles López explicó en Dos Torres que se trata de un centro “muy anhelado” en el municipio e indicó que "esta Junta no va de inaugurar, sino, como ha inculcado el presidente, de trabajar para hacer felices” y puso de relieve que "en una residencia no se ingresa, no es un hospital, sino que la persona decide cambiar de hogar”. Por ello, ha hecho hincapié en que los recursos residenciales se encuentren en los municipios para que “las personas mayores puedan quedarse donde nacieron, donde han vivido y donde tienen a sus familias”.

Una demanda histórica

Por su parte, el alcalde, aseguró que "el pueblo de Dos Torres se sintió engañado cuando hace 20 años se anunció que se iba a construir la residencia y hasta se puso la primera piedra pero no hubo apoyo de la Junta de entonces y aunque fuimos hasta el Parlamento andaluz cuando asumimos la alcaldía no se hizo nada más que el movimiento de tierra y poner el cartel".

Manuel Torres, agradeció el respaldo desde el primer día de la consejera Loles López y señaló que "hoy cerramos una etapa amarga y abrimos otra llena de ilusión.

El arquitecto Luis García de Viguera, responsable con su estudio de la redacción del proyecto explicó que la calificación Passivhaus "es la única acreditación reconocida oficialmente donde se certifica la sostenibilidad y eficiencia de un edificio". Emitida por el Passivhaus Institut de Alemania busca "lograr esos objetivos al máximo nivel".

Innovador sistema energético

En este sentido, la nueva residencia de Dos Torres "tendrá un gasto energético prácticamente nulo con producción propia de energía con placas fotovoltaicas, reducirá a menos de la mitad el consumo en climatización mantendrá una temperatura constante de entre 20 y 21 grados por la mañana y entre 15 y 17 por la noche, contará con confort acústico y térmico y con un sistema de ventilación mecánico que recupera el calor y purifica el aire".

La residencia dispondrá de 48 habitaciones, 28 dobles 8 individuales, y se estructurará en 4 unidades de convivencia a modo de "pequeños hogares" con un máximo de 15 residentes en cada una de ellas. Cada unidad tendrá como espacio común su propio salón comedor y su jardín privativo. Además de que habrá espacio comunes generales en el centro que contará con 2.300 metros construidos en un solar de 3.120 metros cuadrados, en la calle Cruz Contador.