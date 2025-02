Vecinos de la zona cortan la carretera A-318 en Doña Mencía pidiendo la mejora de la sanidad pública

Miembros de diversas plataformas en defensa de la sanidad pública del sur de la provincia de Córdoba han cortado este lunes la carretera A-318 en la rotonda de Doña Mencía para hacer oír sus reivindicaciones.

La acción de protesta, promovida por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública del Sur de Córdoba, ha contado con la participación de vecinos de Doña Mencía, Zuheros, Luque, Baena, Espejo, Cabra, Aguilar de la Frontera, Nueva Carteya, Montilla, Montemayor y Puente Genil. A partir de las 11.00 horas se han realizado cortes intermitentes de 10 minutos y durante 3 minutos se permitía el paso a los vehículos, con una duración de media hora.

Sandra Aceituno, portavoz menciana, ha manifestado su satisfacción por esta acción, "porque ha tenido acogida por los vecinos", destacando que "ha transcurrido todo con normalidad", y "cuando los vehículos pasaban mostraban su apoyo haciendo sonar su claxon".

"No vamos a permitir que se desmantele la sanidad pública, reivindicamos lo que es justo y no estamos solos", declaraba Aceituno. Entre sus demandas se encuentra la necesidad de conseguir más médicos, pediatras y que estos tengan mejores condiciones, que las citas no se prorroguen más de 24-48 horas y que el dinero público se destine solo a la sanidad pública, añadía.

"Todos juntos somos más fuertes y tener conciencia de lo común es lo que puede solucionar esto", indicaba, por su parte, el portavoz de la coordinadora, Antonio Baena.