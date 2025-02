Juanma Moreno anuncia la creación de una Oficina Municipal de Justicia en Palma del Río

El presidente del PP de Andalucía y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció este sábado en Palma del Río lo que, según manifestó, es una respuesta "a una demanda histórica, ser sede de partido judicial", para lo que se creará -señaló- la Oficina Municipal de Justicia, "lo que supondrá que el 80% de todos los trámites en el Juzgado de Posadas se podrán hacer en el municipio”. El presidente de la Junta detalló que, para ello, "vamos a transformar el Juzgado de Paz en Oficina Municipal de Justicia".

José Antonio Nieto

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, por su parte, explicó que se creará la Oficina Municipal de Justicia, que dará respuesta al 80% de los casos de un juzgado, quedando fuera "las vistas" y detallando que atenderá desde servicio de registros de documentos a testificales vía telemática, así como una cabina con todas las medidas de seguridad. Nieto comentó que "el objetivo es llegar al máximo que nos permite la ley aprobada en el Congreso de los Diputados y publicada en el BOE, fecha 2 de enero”, asegurando que “se trata de ser más eficientes y evitar traslados a los ciudadanos de Palma”, añadiendo que “más de la mitad del trabajo en sede judicial de Posadas tiene su origen en Palma del Río”.

Un momento de la Junta Directiva Autonómica del PP, celebrada este sábado en Palma del Río. / ELISA MANZANO

Nieto prosiguió dando información sobre esta Oficina Municipal de Justicia, señalando que “no existía, se van a implantar, en una primera fase, una por provincia”, y aclara que los Juzgados de Paz, la sede que existe en Palma del Río, se irán transformando. Por otro lado, señaló que esta próxima semana está previsto que comiencen los trabajos con el Ayuntamiento palmeño para decidir el espacio adecuado. Después de estos trabajos llegará la licitación para la dotación digital, apuntando que los sistemas de ciberseguridad son "algo muy complicado", además de conocer la dotación de los funcionarios autorizados. Por último, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública advirtió de que se trata de un programa piloto.

Juanma Moreno cerró la Junta Directiva Autonómica del PP andaluz en un discurso con guiños a la ciudad anfitriona de este encuentro. Repasó actuaciones del gobierno andaluz en la ciudad, como mejoras en centros educativos, la restauración del histórico puente de hierro sobre el Guadalquivir, señalando que “estaba en una situación delicada”, además de subrayar la apuesta por la agricultura diciendo que los regantes cuentan con una nueva balsa de riego y que han sido 10 millones de euros en ayuda a los agricultores. "Este es el partido de los agricultores y ganaderos”, proclamó Moreno durante la Junta Directiva Autonómica de los populares andaluces. En cuanto a la situación de la sanidad, el presidente del PP andaluz manifestó que “el hospital es una realidad", recordando que a pesar de que era "un compromiso del PSOE, quien lo ha puesto en marcha somos nosotros”. Moreno aseguró que los servicios "van a seguir creciendo" y que se han atendido 7.813 pacientes en pruebas radiodiagnósticas y más de 19.000 consultas externas desde su apertura. En Palma del Río, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública convocó un encierro en el Ayuntamiento, para la tarde del jueves a la mañana del viernes, 20 y 21 de febrero, exigiendo la apertura del servicio de Urgencias y que se ponga en funcionamiento el cien por cien del centro hospitalario.

En su discurso Juanma Moreno recorrió las diferentes áreas de gobierno, desde educación, sanidad, dependencia y vivienda donde adelantó que en Consejo de Gobierno, este próximo lunes, se incluye un Decreto Ley con un plan de choque de 20.000 viviendas protegidas para los próximos 5 años. Finalmente, sobre la copresidencia que ha asumido en el Comité Europeo de las Regiones, el presidente de la Junta dijo que "lo he hecho porque Andalucía no tenía peso en Europa”. Además subrayó que “por primera vez en el Parlamento Andaluz se ha hablado de política de agua”, por lo que no dudó en asegurar que "ante las nuevas incertidumbres, el mundo camina hacia un nuevo orden municipal, reivindicó nuestro espacio de convivencia en Europa”.