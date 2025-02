IU Puente Genil valora la inclusión de algunas de sus propuestas en el presupuesto municipal

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha hecho una valoración positiva de la propuesta de presupuesto que les ha presentado el equipo de gobierno del PP, en la que se incluyen algunas de las propuestas de su formación. Así, destaca "que se haya triplicado la partida destinada a asociaciones como Disgenil, aunque también hay otras cuestiones en las que pensamos que se debe avanzar".

Al mismo tiempo, ha pedido que "se avance en la equiparación salarial entre empleados del Ayuntamiento, Egemasa y Sodepo y, en materia de transporte, que se explore una mejora de la movilidad a la estación AVE para estudiantes, con bonos similares a los de comercio, especialmente durante los viernes y los domingos".

Referente a subvenciones, han pedido que si no hay una convocatoria extraordinaria en 2025, se disponga de los remanentes de 2024 para reforzarla. Sobre la instalación del alumbrado navideño para este año, se dé cabida a otras empresas más pequeñas de iluminación navideña de la localidad.

Sánchez ha subrayado la buena acogida que han tenido sus propuestas en materia de políticas de tratamiento de residuos, reclamando que no aumente la deuda municipal, que se siga avanzando en la revisión de padrones para obtener ingresos, "una vía que ha permitido que aflore casi un millón de euros", que haya una partida importante para la mejora de la accesibilidad en el entorno del centro de salud José Gallego y que se potencie la partida dedicada a la Fundación Juan Rejano.

No saben lo que votarán

No obstante, la formación asegura que el sentido del voto "está abierto aún, no podemos aventurarnos a expresar el sentido de nuestro voto, ya que no descartamos nada".

En relación a la propuesta de IU sobre los proyectos que se financien con fondos europeos, IU insistió en la necesidad de seguir avanzando en el ámbito de la redacción del PGOU, destacando también que proyectos como la adquisición y puesta en valor de la Isla del Obispo, la ampliación del carril-bici o la instalación de pasarelas sobre la A-318 formen parte de los proyectos susceptibles de ser financiados con estos fondos.