El Ayuntamiento de Palma quiere construir nuevas naves industriales y mejorar la accesibilidad en Aulio Cornelio

El Ayuntamiento de Palma del Río quiere construir seis naves industriales de 250 metros cuadrados en una sola planta en el polígono Mataché, aprovechando suelo municipal disponible, y dotar de refugios climáticos y accesibilidad peatonal la avenida Aulio Cornelio, eje que conecta la zona deportiva con el suelo industrial en la ciudad. Así lo ha dado a conocer este jueves la alcaldesa, Matilde Esteo, en la presentación oficial de la nueva estrategia de sostenibilidad que el Consistorio presentará a la UE para los fondos Feder 2021-2027, un Plan de Actuación Integrada (PAI) con el que opta a 15 millones de euros y en la que las arcas municipales sostendrían un 15% del montante global.

Esta nueva estrategia, como ya adelantó CÓRDOBA, se presenta en tres líneas (Ciudad Deportiva, Infraestructura Verde en la avenida Aulio Cornelio y Naves Industriales) y prevé, como principal actuación, la ampliación del complejo deportivo El Pandero en 37.000 metros cuadrados.

La alcaldesa, Matilde Esteo, ha defendido el lema elegido para el proyecto, Palma del Río, ciudad de futuro, porque "es un cambio importante, una apuesta desde la sostenibilidad para afrontar grandes retos". Con este modelo, la regidora sostiene que se han tenido en cuenta indicadores de habitabilidad, que van desde fijar la población a luchar contra el cambio climático. A estos se añaden otros parámetros como digitalización, eficiencia energética, patrimonio, inclusión social, formación y emprendimiento.

Esteo ha fijado el punto de partida de este proyecto en la Agenda Urbana Sostenible, aprobada en noviembre de 2023 por unanimidad. Este documento, ha recordado la alcaldesa, ya estaba en el Ayuntamiento cuando llegaron como equipo de gobierno, aunque matiza que se incluyeron otros hitos en sus líneas estratégicas definidas de 58 acciones. El documento se actualizó con tres acciones (residuos sólidos urbanos, igualdad y deporte), apunta Esteo, cuando contó con el visto bueno del Pleno.

Antes del 28 de febrero

De esta forma, la regidora defiende que Palma del Río, una ciudad de futuro "obedece a las directrices que marca Europa" y se muestra "ilusionada y confiada" en este proyecto que se llevará a pleno el 19 de febrero, con carácter extraordinario. La candidatura tiene que hacerse oficial antes del 28 de febrero y se establece un plazo de 6 meses para conocer la resolución para un plan que marca como fecha final de ejecución finales de 2029.

En este aparcamiento irá la zona de playa para el complejo de piscinas al aire libre. / E. Manzano

Tres líneas de desarrollo

La nueva estrategia se presenta en tres líneas: Ciudad Deportiva, Infraestructura Verde en la avenida Aulio Cornelio y Naves Industriales. El complejo polideportivo El Pandero crecerá en 37.000 metros cuadrados, una actuación que viene marcada por ser zona libre de tránsito de vehículos, y contará con área de aparcamiento. En esta premisa, el nuevo pabellón deportivo tendrá un graderío de 1.200 plazas, residencia deportiva con 25 habitaciones para concentraciones de alto rendimiento, edificio de uso múltiple, zona de playa para el complejo de piscinas al aire libre con área de restauración, y un anfiteatro.

Zonas verdes recogidas en el PGOU de Palma del Río. / CÓRDOBA

Un corredor ecológico

Desde la zona deportiva se plantea, dice la alcaldesa, "un corredor ecológico" con nuevos aparcamientos sostenibles, peatonalización y arboleda, con "refugios climáticos", nueva iluminación y dotación de riego optimizada. Por esta vía se alcanza el suelo industrial, donde el proyecto plantea la construcción de 6 nuevas naves industriales para emprendedores que "apuesten por la economía local".

Junto a Juan Trujillo, concejal de Fondos Europeos, defienden que "Palma será referente en el deporte, el ocio y la cultura". Afirman que se abren nuevas posibilidades para la ciudad, desde la ejecución de estos proyectos al empresariado y a la empleabilidad de los palmeños. El objetivo final, indican, es luchar contra el reto demográfico. Esteo no obvia que los últimos datos sobre el número de habitantes no son buenos y afirma que "no podemos perder autonomía". En este reto, señalan que, junto al Centro de Innovación, Ifapa, Cade, zona industrial y Séneca I y II se ofertan instalaciones y formación. Aquí apuntan el trabajo que hay que desarrollar con la UCO y que retomarán con la Junta de Andalucía la figura de las escuelas taller.