La Subdelegada anuncia en Palma del Río que se investigarán posibles delitos de odio y habrá inspecciones de trabajo

“Palma del Río es una ciudad segura, no existe un índice superior de delitos a los habituales”, así lo ha afirmado este martes la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, tras la celebración de una Junta Local de Seguridad Extraordinaria. Esta convocatoria, tras la reciente de diciembre 2024, obedece al ambiente de inseguridad existente ante “incidentes acaecidos en Palma del Río, actos puntuales, muy llamativos, porque no decirlo”, indica la alcaldesa, Matilde Esteo, que han generado sensación de inseguridad y provocado que vecinos se movilicen "en redes sociales”. Esteo insiste al decir que “Palma es una ciudad segura, los datos están ahí”, indicando que “en poco tiempo han coincido incidentes que se han llevado en videos a redes sociales y a medios de comunicación”. La regidora expone que “la mayoría de los delitos se resuelven en Palma", las cámaras de seguridad de tráfico consiguen esclarecer delitos que se cometen en Palma del Río, "y el índice de resolución es muy alto”. Además, la alcaldesa aclara que “de las personas que han motivado incidentes graves, no más de dos personas, una de ellas está en prisión provisional”. Por otro lado, Esteo declara que el Ayuntamiento condena cualquier actitud xenófoba, cualquier delito de odio va a ser investigado”.

Asistentes a la Junta Local de Seguridad de Palma del Río. / E. MANZANO

En este sentido, la subdelegada del Gobierno aprecia que “aquí ha pasado otra cosa distinta”, por lo que ha anunciado que “se van a estudiar mensajes en redes, ante posible incitación o delito de odio, si es necesario lo pondremos en manos de Fiscalía”.

Inspecciones de trabajo

Desde este análisis, la subdelegada anuncia inspecciones de trabajo en la campaña citrícola para “ver las condiciones legales y que no se les esté explotando”, en relación a la mano de obra foránea. López insiste en la responsabilidad ciudadana, al mismo tiempo que pone sobre la mesa que se ha reforzado la presencia de la Guardia Civil, asegurando que este esfuerzo se prolongará en el tiempo.

Sobre las imágenes que han circulado de una persona extranjera con un arma blanca, la subdelegada desmiente que hubiera una pelea, como se publicó en algún medio. Aquí, la subdelegada insiste en que se denuncie cualquier delito, desde robos con fuerza a intentos de ocupación” y sobre el ataque que sufrió un migrante, la subdelegada ha manifestado que “no hay denuncia”.

La Junta Local de Seguridad Extraordinaria ha abierto sus puertas a los grupos políticos municipales que conforman el arco plenario, PP, PSOE, IU y concejal no adscrito, así como a un representante de un grupo de empresarios que promovieron una reunión en el Ayuntamiento. Para la alcaldesa y la subdelegada la imagen de la unión política “es importante en una situación en la que se pone en tela de juicio la seguridad ciudadana”. Por otro lado, esta Junta Local ha contado con la participación del coronel Jefe de la Comandancia de Córdoba, que se suma a la presencia habitual del capitán de la Compañía y el Teniente de la Guardia Civil de Palma del Río, la unidad adscrita de la Policía Nacional, junto a la Policía Local de la ciudad.