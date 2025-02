El Ayuntamiento de Priego de Córdoba inicia las obras de mejora de la calle Loja

Este lunes han dado comienzo las obras de mejora de la calle Loja de Priego de Córdobacon la intención de subsanar los desperfectos que presentaba esta vía desde su finalización, lo que ha generado múltiples quejas por parte de los vecinos tras la intervención a la que, de abril a mayo del pasado año 2024, fue sometida esta calle.

En declaraciones a Diario CÓRDOBA, el presidente del Área de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Priego, Javier Ibáñez, reconocía a pie de obra que, “nos hubiera gustado haberlo dejado todo resuelto al día siguiente, pero todo lleva su tiempo, ya que había que ver cómo se iba comportando la finalización de la obra y sobre todo la llaga que se había echado”.

Según Ibáñez, “durante los cuatro meses que han transcurrido desde la finalización de la obra, primero se ha hecho un seguimiento de la actuación, para después buscar las soluciones técnicas acordes con lo que necesita la calle”, añadiendo que tanto los técnicos municipales como la empresa que ejecutó la actuación, “tras ver las zonas que estaba peor, se han puesto de acuerdo en lo que creemos se debe de hacer para terminar bien la calle”, ya que como el propio edil afirmaba, “hubo una mala terminación, que ha provocado que la llaga se vaya”.

Reunión con los vecinos

Por otra parte, Ibáñez aprovechaba para anunciar a los vecinos que, una vez finalizada esta actuación, “nos reuniremos con ellos para ver si, realmente se ha quedado como se tenía que quedar”, recordando que debido a la zona en la que se ubica esta vía y al grado de protección de la misma, “se ha seguido la misma pauta que en la calle Ubaldo Calvo, ya que no se permite por normativa realizar una serie de acabados, como por ejemplo con hormigón, mucho más económico y rápido”.

Por su pare, Rafael Cruz, arquitecto técnico del Área de Obras y Servicios del Consistorio prieguense, apuntaba que cuando se ejecutó este tramo de la calle Loja, “no se terminó de una manera adecuada”, señalando que la última capa o lecheo, “que se debe hacer en seco y después cepillado, aquí no se hizo así, ya que se le dio con agua y después se cepilló, lo que provocó que la capa superficial del lecheo fuese muy débil, y se ha ido desgranando”.

Según Cruz, “los trabajos van a consistir en eliminar esa capa de lecheo que se hizo mal, para volver a dar una nueva lechada más rica, haciéndolo a la manera tradicional que sería con un raspado a cepillo, sin agua, aprovechando la actuación para elevar el grosor de esa capa de lecheo, de tal manera que se genere una plataforma mucho más homogénea, eliminando con ello las imperfecciones que se dejaron en la primera fase”.

Para evitar el corte de tráfico, ya que con motivo de la primera actuación la vía permaneció cortada al tráfico prácticamente cuatro meses, Cruz añadía que, “se actuará por tramos delimitados por las cenefas de adoquín, lo que permitirá el paso de vehículos y que la calle no se corte al tráfico”.

Actuación del PFEA 2023

Cabe recordar que la actuación, incluida en el PFEA 2023, consistió en la reposición del pavimento e instalaciones entre los números 1 al 43 de esta vía, desde la intersección con las calles Málaga, Fray Albino y Ubaldo Calvo, hasta el cruce con la calle Cardenal Cisneros, elevándose el importe total de la misma a 364.902,09 euros, contratándose para su ejecución a 150 personas, de ellos 17 oficiales y 133 peones.

El proyecto ejecutado planteaba una única plataforma para la calzada y el acerado, sustituyéndose el asfalto por un pavimento que combina la piedra y el cemento, instalándose una nueva red de saneamiento y abastecimiento, procediéndose igualmente a la preinstalación de alumbrado público y de fibra y telefonía para el soterramiento de ambas instalaciones.

El resultado, una vez que la obra concluía el pasado mes de agosto, no dejó satisfecho a nadie, particularmente a los vecinos, que en estos últimos cuatro meses han mostrado en distintos foros su desacuerdo con la terminación de la obra.

Quejas vecinales

Por su parte, los vecinos de la calle han mostrados desacuerdo con la respuesta que están teniendo por parte del Consistorio ante la situación que presenta esta vía tras las obras a la que fue sometida el pasado año. El malestar se

palpaba en la reunión celebrada en la tarde de este lunes con medio centenar de residentes, que unánimemente expresaban que no se ha contado con su opinión. Aseguran que no se ha mantenido con ellos ninguna reunión informativa sobre esta intervención para paliar la mala finalización que se hizo de la calle. Por ello, han aprobado solicitar una cita inmediata con el alcalde de Priego para conocer de primera mano en qué consistirán estas obras de mejora, no descartando la asistencia a una sesión plenaria para mostrar la disconformidad de los residentes en esta calle con el resultado de la actuación y la falta de diálogo que ha existido entre los vecinos y el ayuntamiento.