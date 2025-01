El Ayuntamiento de Palma del Río cederá 5.000 metros de suelo para un nuevo cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de Palma del Río aprobó en la noche de este jueves iniciar el expediente administrativo para la cesión gratuita de 5.000 metros cuadrados en la barriada de El Pandero (finca urbana 20866) al Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil. Fue un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en el que todos los grupos pusieron de manifiesto la necesidad de este nuevo equipamiento por cuestiones profesionales y de habitabilidad.

La alcaldesa, Matilde Esteo, explicó que, una vez que se formalice el procedimiento administrativo, la construcción deberá iniciarse en cinco años y 30 años de uso. Esteo explicó que, previo contacto con el Ministerio, recientemente llegó un requerimiento al Ayuntamiento -igualmente, apuntó que en anteriores mandatos ya se hicieron gestiones para que la ciudad cuente con este nuevo cuartel-.

En lista de espera

El portavoz del PSOE, Alejandro Marco, recordó que en 2008 se iniciaron conversaciones con el Ministerio del Interior y que el asunto llegó a pleno en 2009, puntualizando que «nos pusieron en lista de espera». Desde IU, su portavoz, Francisco Martínez, introdujo una nueva variable en esta cesión al plantear que el actual cuartel pase a convertirse en viviendas sociales.

El edificio actual data de la década de los años 40 y desde el Ayuntamiento se han acometido ya varias actuaciones de mejora.

Otro acuerdo que consiguió el consenso fue la iniciativa de IU proponiendo a la Junta de Andalucía que la unión de los ríos Genil y Guadalquivir sea declarada Monumento Natural de Andalucía. Una proposición que llegó al pleno de forma conjunta y que también ha logrado el apoyo de colectivos culturales, sociales, ambientales, deportivos y políticos desde la coordinación de Grama (Grupo de Acción Medioambiental). Esta asociación intervino en el pleno mostrando su disposición a colaborar con los estudios técnicos necesarios.

Reivindicaciones laborales

La sesión también fue escenario de reivindicaciones laborales. Por un lado, las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio denunciaron incumplimientos en el convenio por parte de la empresa Óbolo, firma adjudicataria del servicio. Estas trabajadoras recordaron que en julio pasado llegaron a un acuerdo en el juzgado con la empresa para cumplir el convenio colectivo y que «no se está cumpliendo».

Denuncian incumplimientos en el descanso diario y semanal, y lamentan que «no hay desconexión digital, no nos pagan disponibilidad y no nos avisan con 48 horas de antelación para no pagar esa disponibilidad».

Por otro lado, los trabajadores de la limpieza viaria, ante la nueva licitación de este servicio municipal (está en fase de requerimiento Fepamic tras la mesa de negociación), alertan de incertidumbre ante la conservación de sus trabajos, y dicen que hay «temor de compañeros que no son personas con discapacidad».

