"Había gente dispuesta a invertir en Peñarroya-Pueblonuevo pero le frenaba la crispación"

-¿Cómo vivió el pleno tan tenso de la moción de censura?

-Fue un pleno muy duro para todos, bueno para la oposición. No debemos olvidar que hemos sido 10 de 17 concejales, hay que tener en cuenta eso y analizar que 10 concejales de diferentes signos políticos, incluso dos concejalas que una se ha salido de IU y otra del PSOE, han dado el apoyo a esta moción de censura. Fue un pleno con mucha presencia de defensores del alcalde, que tengo claro que no representan a toda la ciudadanía de Peñarroya-Pueblonuevo, la ciudadanía de este pueblo es otra cosa, gente honrada, respetuosa, tolerante, que por esa educación incluso estaban en la sala y no intervinieron. Cosa que les agradezco porque me hubieran puesto a mí más nerviosa y yo estuve tranquila porque vi a la gente de bien de Peñarroya, a la gente tolerante, que entiende que esto es una herramienta democrática, que es algo que no se debe olvidar, y vi a esa gente respetar a pesar de los insultos y abucheos.

-Sus primeras palabras como alcaldesa fueron, más o menos, que ahora llegaba la hora de trabajar. ¿No cree que primero tocará rebajar esa tensión?

-Espero que se pase porque el día a día tiene que demostrar otras cosas y nosotros estamos aquí para hacerlo. Pretendemos que los plenos sean lo que no han sido hasta ahora, que todos los concejales elegidos por la ciudadanía tengan el derecho que les ampara cosa que nosotros no hemos tenido, no hemos podido opinar sobre cosas importantes para nuestro municipio. Eso se tiene que acabar. Teníamos que terminar con esto, el pueblo tiene que caminar de otra manera porque no íbamos hacia ningún lado. Espero que todo esto pase, trabajemos a gusto porque somos muchos, de diferentes signos políticos, lo hemos dejado todo a un lado para entender que Peñarroya-Pueblonuevo está por encima. Tenemos que trabajar juntos y el que quiera sumarse, que se sume.

-En ese trabajo es fundamental el reparto de concejalías, ¿lo tienen ya cerrado?

-No, todavía no está cerrado. Es verdad que hemos esbozado algo, pero no es definitivo, por lo tanto, no puedo avanzar nada porque no hay nada definitivo.

-¿Tienen la intención de mantener las mismas dedicaciones exclusivas?

-Lo cierto es que todavía tenemos que analizarlo.

-Sorprende que usted sea la alcaldesa y no el candidato del Partido Popular, que tiene cinco concejales.

-Creo que es la muestra más absoluta de generosidad por parte del PP. Yo no tengo ningún interés en convertirme en alcaldesa, no lo tenía, pero entiendo que han buscado la persona más neutra, no soy quién para hablar de mí, pero he estado ocho años de teniente de alcalde en el Ayuntamiento y eso te da un bagaje, una experiencia. Te hace conocer la administración pública y el Consistorio y te hace conocer el pueblo, aunque algunos digan que no lo conocemos. Por eso agradecí la confianza depositada en mí porque es un ejercicio de generosidad porque les correspondía a ellos, pero han entendido que había que buscar el término medio y ese era Sí Peñarroya.

-Respecto al día a día, ¿qué tiene en cartera o qué piensa que es fundamental para cambiar ese rumbo del que hablaba?

-Lo primero que tenemos que hacer en estos momentos es ver en qué situación están las cuentas del Ayuntamiento, realmente a mí es algo que me preocupa. Hemos sido testigos, a lo largo de estos meses pero sobre todo en estas dos últimas semanas, de un gasto innecesario en muchísimas cosas. Queremos saber cómo están las cuentas y a partir de ahí veremos. Sin lugar a dudas tenemos que recuperar proyectos que están paralizados y que son muy importantes para Peñarroya. Tenemos una subvención de casi 2,6 millones de euros de Europa para dos proyectos importantes, la rehabilitación de la antigua escuela hogar Fray Albino para convertirla en un centro de formación y la rehabilitación de la antigua residencia de ingenieros para convertirla en un centro sociosanitario. Esos proyectos tienen que estar terminados antes de 2026, todos sabemos lo que conlleva un proceso de licitación. La licitación no se ha sacado todavía y el dinero está en las cuentas del Ayuntamiento hace mucho tiempo.

-Y dejando a un lado esos dos grandes proyectos, ¿qué otros tiene el nuevo equipo de gobierno?

-Pues asumir con esperanza e ilusión nuevos proyectos que seguro que van a venir a nuestro municipio porque somos conocedores de que había mucha gente dispuesta a invertir en nuestra ciudad, pero le frenaba la crispación que se estaba viviendo e incluso con persecución a algunos empresarios. Con eso hay que romper, somos diferentes, creo que lo hemos demostrado y es el momento de trabajar, de dejar todo lo que hemos vivido, que ha sido muy duro. No debemos olvidar, como bien ha dicho el alcalde, venimos del PSOE, pero a él se le olvida cuando critica la gestión del anterior equipo de gobierno que él fue concejal de ese equipo ocho años. Habló de lo sucias que estaban las calles, de las pocas obras que se hacían, él fue concejal de Obras, de Deportes, de Festejos, todo eso se le ha olvidado al señor Pedregosa. Espero no tener que recordárselo, es lo único que espero.

-Ha hablado de persecución a empresarios.

-Sí, hay algunos empresarios a los que, por orden del alcalde, el Ayuntamiento no podía comprarle material. Se pusieron en contacto con todos los grupos municipales para denunciarlo.

-Con la diversidad de partidos y el clima entre gobierno y oposición, le esperan dos años duros.

Probablemente, lo más duro va a ser la oposición, pero tienen que demostrar que quieren a su pueblo. Si se plantean propuestas buenas entiendo que las apoyarán. No hay que olvidar que el único presupuesto con el que ha funcionado este Ayuntamiento contó con apoyo del PP y de Sí Peñarroya. Lo hicimos para darle una oportunidad, simplemente no la ha aprovechado.

