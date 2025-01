María Victoria Paterna es ya la nueva alcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo tras prosperar la moción de censura

María Victoria Paterna, representante de Sí Peñarroya en el Pleno de Peñarroya-Pueblonuevo, es ya la nueva alcaldesa de la localidad del Guadiato tras prosperar la moción de censura contra el socialista Víctor Manuel Pedregosa. La votación ha sido de 10-7 a favor de la moción de censura, dado que a los 9 votos de la oposición se ha sumado a última hora una concejal que previamente había abandonado el equipo de gobierno.

Desde bastante antes de las doce del mediodía, hora del pleno, la expectación era máxima en el Centro de Iniciativas Empresariales para seguir la sesión. Una hora antes los aledaños de este centro se llenaron de ciudadanos que luego han acaparado el lugar habilitado para la sesión plenaria, mientras gran parte de los asistentes permanecía en el exterior. Fuera, un amplio despliegue de seguridad con numerosos efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los primeros en llegar han sido los concejales de los grupos que han presentado la moción, PP, Vox, Sí Peñarroya la concejala no adscrita, Paloma Nogales, además del concejal de IU, Pedro Ángel Cabrera, el único partido que no ha secundado la moción. Diez minutos antes del comienzo del pleno llegaba el alcalde con sus concejales y parte del público lo recibía entre aplausos y al grito de "Víctor Manuel es nuestro alcalde". Una vez en su sitio, se han esperado los diez minutos hasta llegar las doce, cuando el público ha sido el protagonista con diferentes opiniones, aunque la mayoría en defensa de Pedregosa.

A las doce en punto ha dado comienzo el pleno con el secretario de la corporación tomando la palabra para explicar el proceso administrativo a seguir a partir de entonces. La ubicación del Centro de Iniciativas Empresariales, al lado del mercado de abastos, ha dejado estampas berlanguianas con el ruido del quehacer diario de una infraestructura de este tipo que con lo que se estaba dilucidando en el "salón de plenos".

Vista general del Pleno celebrado en la mañana de este viernes en Peñarroya-Pueblonuevo. / María Jesús Gómez

En ese escenario se ha pasado a debatir una moción sustentada en los motivos explicados en días anteriores y que tiene como argumentos que la gestión de Víctor Pedregosa es “gravemente perjudicial” para el desarrollo del municipio y “el bienestar de la ciudadanía”. Incapacidad de gestión, un plan económico deficiente o la crispación institucional, además de falta de transparencia, han sido los argumentos que se han escuchado durante la lectura del texto que acompaña a la justificación de la moción de censura y que también ha corrido a cargo del secretario de la corporación.

Una vez comprobada la validez de la moción de censura, que se presentó con todos los parabienes administrativos y jurídicos, ha tomado la palabra María Victoria Paterna Otero, la candidata a la Alcaldía. Su intervención ha sido muy complicada de seguir ante las protestas de la ciudadanía, que la interrumpieron constantemente. Paterna ha negado que “esta moción nazca del odio y el rencor, esta moción no surge de la improvisación ni de la irresponsabilidad, es consecuencia de la falta de gestión y de la falta de respeto”. “Teníamos que hacerlo y lo hemos hecho”, ha indicado quien a partir de ahora será la alcaldesa de la localidad que ha denunciado también insultos, injurias y amenazas.

Pintadas aparecidas esta semana en Peñarroya-Pueblonuevo contra la moción, con alusiones al portavoz del PP. / María Jesús Gómez

Le ha seguido en el turno de palabra Paloma Nogales, concejala no adscrita después de dejar IU, y ahí la crispación ha aumentado ante la petición de respeto de la María Ángeles Pozuelo, concejala del PSOE, que ha defendido que el acuerdo llega para “hacer política”. En ese momento, y ante un aviso de desalojo por la imposibilidad de escuchar a los diferentes portavoces, Pedregosa ha pedido a la ciudadanía que respete y “demuestre que no todos somos iguales”. Nogales ha seguido asegurando que “todos estamos obligados a entendernos”.

Le ha tocado el turno después a María José Muñoz, portavoz de Vox, que ha defendido que “la moción de censura es una herramienta democrática y como tal se ha ejercido con todas las garantías éticas y morales” y ha incidido en que “Peñarroya-Pueblonuevo necesita a Vox, que forma parte del pluralismo político”. Ha sido la más dura en su intervención al asegurar que a Pedregosa “no se le conoce mérito ninguno”.

El siguiente de los portavoces en intervenir ha sido Pedro Cabrera (IU), que se ha dirigido a su excompañera de filas, Paloma Nogales, tachándola de “víctima a salvadora” y definiéndola como “traidora” que puso a la “derecha y a la ultraderecha” en el gobierno de Peñarroya-Pueblonuevo. “No es una moción contra el alcalde, es una moción contra nuestro pueblo, contra el orden democrático porque está basada en los odios de unos y la arbitrariedad de otros”, ha argumentado. Además, ha asegurado que la moción estaba planeada por Sí Peñarroya desde el inicio del mandato por su escisión con el PSOE.

Intervención de Medina, portavoz del PP, en el Pleno. / María Jesús Gómez

Pintadas contra el PP

Las intervenciones de la oposición, hasta este momento, han seguido con el portavoz de Sí Peñarroya, José Alejandro Fernández, que ha vuelto a denunciar “amenazas” a los concejales, y las ha cerrado José Manuel Medina, portavoz del PP. “Persona incapaz, sin formas, sin preparación, sin modales”, así ha definido el portavoz popular a Pedregosa y de nuevo el público ha estallado en gritos imposibilitando la intervención del portavoz de los populares, por lo que ha habido otro aviso de desalojo. Hay que añadir que esta mañana han aparecido varias pintadas contra este concejal y el PP con frases como “Traidor Medina, tú no quieres a Peñarroya” o “PP basura”.

Cuando ha podido reanudar su intervención, Medina ha asegurado que en estas semanas se han “firmado numerosos decretos dando dinero a amigos, asociaciones…” y ha agradecido la labor al resto de ediles socialistas porque “esta moción no es contra vosotros”.

La respuesta del PSOE

Ha tomado el relevo el portavoz socialista, Juan José del Río, que ha criticado la imagen dada durante estos días y ha defendido la gestión realizada por el PSOE durante estos meses de mandato señalando la “herencia” recibida de los anteriores gestores. Del Río ha enumerado algunos de los proyectos realizados y ha finalizado volviendo a catalogar la moción como “la del odio y la de no saber perder unas elecciones”.

Y ha cerrado, casi una hora después, el capítulo de intervenciones el protagonista de la mañana, Víctor Pedregosa, que ha arrancado con agradecimientos que ha intercalado con frases catastrofistas por lo “que vendrá”. Unos agradecimientos muy centrados en sus concejales, a excepción de Teresa Molina, que dejó el equipo de gobierno hace unos días.

El discurso del todavía primer edil se ha centrado en tirar por tierra una moción con los argumentos ya escuchados, es decir, que no hay razones para la misma. Además, ha puesto en valor su gestión y defendiendo que se ha tratado a toda la ciudadanía “por igual”. “Lo más importante es que hemos conseguido que Peñarroya-Pueblonuevo encabece la defensa de la sanidad pública en el norte de la provincia, mientras otros agachan la cabeza y solo se han dedicado a atacar al gobierno legítimo de este pueblo”, ha explicado.

Después se ha dirigido personalmente a Paloma Nogales llamándola “tránsfuga” y a José Manuel Medina definiéndolo como “el gran traidor y el gran perdedor”, resaltando que el PP no haya sido capaz de tomar la alcaldía y la ceda a una formación con dos ediles. Por último, ha tenido palabras para su sucesora en el cargo aludiendo a que no fue la candidata en las elecciones.

Las votaciones

Por último ha llegado el momento decisivo de la mañana, el de las votaciones, de manera individual y en secreto, como marca la normativa. Y en otra estampa un tanto inaudita, los concejales se han levantado y cogido un papel de una cabina habilitada para luego depositar su voto en una urna. No ha habido sorpresas y la moción de censura ha salido hacia delante con los votos a favor de los cinco concejales del PP, los dos de Sí Peñarroya, la edil de Vox, Paloma Nogales, concejala no adscrita, y también el de Teresa Molina, ex concejala del PSOE. Así las cosas, Peñarroya-Pueblonuevo cambia de rumbo político y se confirma la pérdida de los socialistas de la alcaldía de este municipio del Guadiato.

El Pleno ha terminado con el juramento del cargo por parte de María Victoria Paterna.