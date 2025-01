Peñarroya-Pueblonuevo celebra este viernes la primera moción de censura del mandato

Peñarroya-Pueblonuevo vivirá este viernes la primera moción de censura en un ayuntamiento cordobés desde las pasadas elecciones municipales. La iniciativa, presentada por sorpresa, ha suscitado un acalorado debate en la localidad del Guadiato entre defensores y detractores, así como entre las direcciones de los partidos que sustentan las posturas.

Si todo sale tal como tienen previsto los proponentes (sin un tamayazo de por medio), la nueva alcaldesa peñarriblense será María Victoria Paterna, concejala independiente de Sí Peñarroya con experiencia política previa. Le hará falta para mantenerse en la Alcaldía, porque su formación sólo aporta dos sillones en una corporación de 17 ediles. Es una anomalía en el complejo paisaje de las mociones de censura, que suelen requerir un candidato con más apoyos garantizados.

El andamiaje político del nuevo gobierno local estará formado por una variedad de formaciones e intereses políticos tan distintos que sus portavoces tendrán que hilar muy fino para garantizar la gobernabilidad. El PP, que no ha llegado a aclarar por qué no lidera la moción de censura, aporta cinco votos a favor. Los dos de Sí Peñarroya son en realidad exsocialistas. El resto para completar el mínimo imprescindible vendrán de un concejal de Vox y la edil no adscrita, que abandonó IU. Todo el espectro político está de un modo u otro representado en la amalgama que sustenta la moción.

Sí Peñarroya es una escisión del PSOE que creó el anterior alcalde socialista, José Ignacio Expósito, tras perder las primarias de su partido frente al actual regidor, Víctor Manuel Pedregosa, que cuenta con el apoyo del PSOE en todos los niveles. Las cosas no salieron en las pasadas municipales como le hubieran gustado a Expósito, que obtuvo 758 votos, la mitad que el PP y mucho menos que los casi 2.000 del PSOE. Sin opciones en la Alcaldía, Expósito dejó que pilotara el barco María Victoria Paterna, que había sido su teniente de alcalde en el anterior mandato.

El anuncio

La moción de censura fue anunciada por sorpresa el pasado 10 de enero; ese mismo día se presentó en el registro. Puesto que las mociones de censura son procedimientos muy reglados, al mismo tiempo se convocó el Pleno, que se celebrará hoy para censurar a Pedregosa y colocar a Paterna en su puesto. En estas dos semanas ha habido tiempo para el debate y para intentar matizar posturas.

El PSOE ha agitado a sus seguidores pero, sobre todo, ha movilizado a sus altos cargos para dar apoyo a su todavía alcalde y cargar contra el PP. Su principal argumento se basa en el transfuguismo: la moción no habría sido posible sin la concurrencia de la exedil de IU. Eso, para los socialistas, es un caso claro de transfuguismo.

El PP, por el contrario, se encuentra en una posición delicada. No ha querido liderar la moción de censura a pesar de tener mayoría clara en la oposición y se ha escudado en que la exconcejala de IU no pertenecía al equipo de gobierno. Eso basta a los populares para rechazar las acusaciones de transfuguismo. Un peso pesado del partido en la provincia como el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, dijo esta semana que «a mí no me gustan este tipo de cosas».

Los propios ciudadanos peñarriblenses también han tenido tiempo de manifestarse. Lo hicieron a favor de Pedregosa en una concentración celebrada el día 19. En los vídeos difundidos en redes sociales se aprecia la participación de unas decenas de personas, además de cargos socialistas, rodeando a Pedregosa y coreando consignas en contra de la moción de censura.