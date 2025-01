Córdoba apuesta por sus castillos como ventana al mundo para promocionar la provincia

Cuando se habla de los enclaves de Córdoba más reconocidos a nivel mundial, el primer pensamiento suele dirigirse, casi automáticamente, a la Mezquita-Catedral. Sin embargo, en segundo lugar se encuentra, con toda probabilidad, el Castillo de Almodóvar del Río. Su aparición en Juego de Tronos, una de las series más populares del siglo XXI, lo catapultó al mainstream, dejando una huella imborrable en millones de espectadores. Aprovechando este impulso, y sumado al atractivo de otras fortalezas como la de Iznájar o Belmez, la Diputación de Córdoba ha lanzado una ambiciosa campaña que no solo promociona estos castillos, sino también su entorno.

Con este objetivo, la Diputación de Córdoba ha presentado este jueves en Fitur la campaña Castle in Love. Esta iniciativa ofrece al visitante cinco rutas que incluyen un total de once castillos, con el propósito de acercar estas construcciones al público y utilizarlas como embajadoras del Camino Mozárabe, las Vías Verdes, la gastronomía y el patrimonio no solo de los municipios donde se ubican, sino también de sus alrededores. Para ello, el spot promocional de la campaña utiliza como gancho el icónico plano desde el balcón de la torre del homenaje del Castillo de Almodóvar, con la participación de Pepa Castro, actriz que pone voz a Cersei Lannister en la versión española de la serie. Además del Castillo de Almodóvar, destacan en la campaña el de Iznájar y el de Belmez.

Más allá de los castillos

La diputada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz, ha definido estos castillos como "productos estrella de la provincia", afirmando que "no solo debemos darlos a conocer, sino también organizar actividades paralelas en su entorno para que el visitante pueda disfrutar de una experiencia completa". En este marco, también se ha lanzado una página web que permite al turista elegir la ruta que mejor se adapte a sus intereses, recorriendo los principales puntos de la provincia. Además, se ha puesto en marcha una estrategia de colaboración con influencers y periodistas especializados no solo en castillos, sino también en historia, patrimonio y leyendas.

Concretamente, las rutas ofrecen las fortalezas de Almodóvar del Río, Palma del Río, Belmez, Belalcázar, Espejos, Castro del Río, Luque, Zuheros, Priego, Cabra e Iznájar.

Un proyecto internacional y con futuro

Por su parte, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha destacado que la campaña tiene objetivos a medio y largo plazo, subrayando como uno de sus retos "llevar nuestros castillos a escenarios mundialmente reconocidos". En este sentido, anunció que la promoción también se realizará en la Feria Internacional de Utrecht, en los Países Bajos. Fuentes, quien no dudó en lucir la gorra promocional de la campaña durante la presentación, afirmó: "Debemos posicionar la provincia y sus fortalezas en las principales agencias turísticas, para que tanto el turista común las busque y demande como el sector profesional las ofrezca".

Finalmente, Fuentes destacó el impacto del spot promocional, que será presentado en Utrecht y en otras ferias internacionales, asegurando que "es capaz de vender y situar nuestros castillos en tan solo 20 segundos, colocándonos directamente en el mapa global". Sin embargo, también subrayó la importancia de "conservar y rehabilitar estos espacios, para que los visitantes no solo se acerquen a ellos por la fama que les dan las series, sino también por su valor y belleza patrimonial".