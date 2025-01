El PSOE denuncia la falta de compromiso de las administraciones con la subestación eléctrica de Cabra

El edil socialista y secretario general de los socialistas egabrenses, Jesús Chacón, acompañado de la parlamentaria socialista cordobesa Isabel Ambrosio, ha denunciado la falta de compromiso que hacia Cabra están teniendo las distintas administraciones respecto a la subestación eléctrica, “ya que llevamos muchos años esperándola y no llega, lo que está repercutiendo no solo a nivel poblacional por la pérdida de habitantes con todo lo que eso conlleva, sino también a nivel laboral, al tenerse que ir muchos egabrenses a pueblos de alrededor, porque no se pueden formar empresas en la ciudad por la falta de potencia eléctrica”.

De igual forma, Chacón ha denunciado una vez más los recortes sanitarios que está llevando a cabo el gobierno del PP en la Junta de Andalucía, tras recordar que su partido ha presentado hasta tres mociones en el pleno de la Corporación municipal para denunciar la situación de colapso en la que se encuentra el hospital Infanta Margarita, desde que se cerraran el pasado mes de julio las urgencias presenciales en horario nocturno en el centro de salud y la derivación que está provocando hacia la sanidad privada.

El PSOE también ha explicado que ha presentado una moción a favor de la Oficina de Desarrollo Local. Chacón ha afirmado que pese a haber sido rechazada con el voto del PP, “se ha visto reforzada un poco, de forma transitoria y para la que queremos un personal estable con un técnico de administración general y un administrativo”.

Por su parte Ambrosio, tras analizar diversos aspectos de la política del gobierno de Moreno Bonilla, ha señalado que “es muy decepcionante el compromiso de este con la ciudad de Cabra, ya que los presupuestos andaluces no resuelven los problemas de los egabrenses en materias como educación, sanidad, dependencia y los servicios públicos con carácter general”.

La parlamentaria socialista ha apuntado que se echa en falta una mayor apuesta por las inversiones, un ejemplo de lo cual es la Autovía del Olivar, “ya que desde que los populares llegaron al gobierno andaluz hace seis años, no se ha realizado ningún kilómetro de la misma”.