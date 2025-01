Los placeros del mercado de Puente Genil volverán en este mes a su emplazamiento original

El traslado de los placeros al edificio del mercado de abastos de Puente Genil comenzará a producirse en los próximos días con la idea de que este pueda completarse a lo largo del mes de enero, tras la rehabilitación llevada a cabo en el edificio.

Esas son las previsiones que baraja el equipo de gobierno municipal y así lo ha confirmado el concejal de Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente, Rafael Morales, quien ha avanzado que ya se está trabajando en el cambio de ubicación al mercado.

"Se tenía que haber producido antes, pero no se quiso hacer porque la época de Navidad no era la más adecuada para que los comerciantes de la plaza se trasladaran, por eso se decidió esperar y aguantar a más adelante para hacerlo", explicó el edil, quien, no obstante, añadió que todo el proceso "va dentro de su tiempo".

"Normalmente, las obras casi nunca suelen acabar a tiempo. Se sabe cuándo empiezan, pero hay veces en las que no se puede determinar con exactitud cuándo terminan, puesto que siempre suelen aflorar inconvenientes con los que en algunas ocasiones no se contaba", puso de manifiesto Morales, agregando que, muy posiblemente, ese traslado de los placeros culminará en las dos últimas semanas del mes de enero "si no salen nuevos inconvenientes", señaló el concejal.

Desde 2023 en obras

El Ayuntamiento ha destinado a través de fondos procedentes de diferentes administraciones en torno a 1,2 millones de euros a la rehabilitación del mercado. En una visita a las obras, el alcalde, Sergio Velasco, ya avanzó que "el cambio de imagen de la plaza va a ser total, posibilitando un lugar más espacioso". Velasco admitió que al principio hubo algunos retrasos debido al encargo de la estructura, con madera laminada, que tiene unas características de resistencia más potentes, pero afortunadamente la obra finalizó a final de año, como estaba previsto.

Desde finales de 2023, cuando comenzaron las obras, los placeros han estado instalados en un local de la calle Cruz del Estudiante, en un antiguo supermercado.