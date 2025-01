La Diputación de Córdoba financiará un proyecto de terapia ocupacional en la residencia San Juan de Dios de Priego

La delegada de Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, visitaba este jueves en Priego la residencia de mayores San Juan de Dios, gestionada por la fundación benéfica del mismo nombre, entidad con la que el Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) ha suscrito un acuerdo para la puesta en marcha de un proyecto de terapia ocupacional del que se beneficiarán 42 usuarios.

En declaraciones a los medios, Aguilera señalaba que tras la pandemia "se observó más apatía entre los residentes, que interactuaban menos, por lo que vimos la necesidad de contar con un terapeuta ocupacional que les ayudara a poner en marcha actividades, y consideramos que era importante que la Diputación de Córdoba estuviera ahí para ayudar en este caso".

Reducir la soledad no deseada

Aguilera añadía que, "además de ayudar en el día a día, era importante incidir en las habilidades cognitivas, motrices y favorecer la interacción", haciendo referencia a la denominada soledad no deseada, "ya que el hecho de estar rodeados de gente todo el tiempo no indica que no nos sintamos solos".

Para la delegada de Servicios Sociales de la Diputación de Córdoba, "este convenio de 20.000 euros con el que el IPBS quería echar una mano a la fundación era importante", indicando que la institución provincial "está para colaborar con esas personas, con nuestros mayores".

Actividades previstas

Las actividades se llevarán a cabo de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, en los salones de la residencia y consistirán, entre otras, en la creación de un mini huerto, laborterapia y talleres varios (de lavandería, macetas de croché o lámparas navideñas).

Durante su visita a la residencia San Juan de Dios, Aguilera estuvo acompañada por el presidente de la fundación benéfica San Juan de Dios, Ángel Cristo Arroyo; el alcalde de Priego, Juan Ramón Valdivia; la vicepresidenta segunda de la Diputación, Marta Siles; la presidenta del Área de Bienestar Social del Consistorio prieguense, Inés Mérida, y la directora de la residencia de mayores, Gloria Rivera.