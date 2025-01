IU califica de "aberración" la moción de Peñarroya-Pueblonuevo y cree que se debe a "resquicios legales"

Izquierda Unida ha vuelto a insistir este miércoles en descalificar la moción de censura que aglutina a todas las fuerzas de la oposición excepto al único edil de su partido contra el alcalde socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Victor Pedregosa. En esta ocasión ha sido la portavoz de IU en la Diputación, Irene Ruiz, la que ha valorado una iniciativa que "condenamos y rechazamos enérgicamente".

Ruiz ha continuado diciendo, en una comparecencia pública en Peñarroya-Pueblonuevo, que la moción de censura en este caso "es una aberración a la democracia" que responde a "situaciones anómalas que se dan" como fruto de "resquicios legales". Se suma así IU a los descalificativos del principal partido afectado, el PSOE, que casi con seguridad perderá la Alcaldía y que considera que la iniciativa es "esperpéntica".

IU es en esta ocasión un actor principal del caso. En las pasadas elecciones obtuvo dos concejales bajo la marca Con Andalucía (que incluía a Podemos y los ecologistas), suficientes para garantizar una estabilidad precaria al gobierno local del PSOE, que sacó 7 ediles; entre ambos partidos tenían el mínimo necesario para sostener a Pedregosa en el cargo.

Sin embargo, una de las concejalas de la formación de izquierdas abandonó la disciplina y pasó a ser no adscrita. IU solicitó sin éxito a Paloma Nogales, su representante díscola, que dejara el acta de concejal. Al no conseguirlo, se rompió el delicado equilibrio en el Consistorio peñarriblense y sólo el concurso de Nogales en la moción de censura (anunciada el pasado viernes) permitirá que prospere. Para IU y PSOE, Nogales es una tránsfuga; el PP, principal partido de la oposición, lo ve de manera diferente y se escuda en que la edil no pertenecía al equipo de gobierno para eludir sus compromisos con el pacto antitransfuguismo.

Ruiz ha concluido apuntando que "nosotros hemos hecho todo lo posible para que esto no prosperase. Es un ataque a la democracia y a la viabilidad de un gobierno estable que está trabajando con un montón de proyectos".