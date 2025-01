El PP defiende que en la moción de Peñarroya no hay tránsfugas porque se hace sin miembros del gobierno local

El PP de Córdoba ha vuelto a apoyar este martes la moción de censura que toda la oposición excepto IU presentará contra el alcalde socialista de Peñarroya-Pueblonuevo. Los populares ya defendieron el pasado fin de semana la iniciativa, a pesar de que su candidato, que resultó el segundo más votado en las pasadas elecciones de 2023, no encabezará la moción. La alcaldesa, si prospera la censura, será María Victoria Paterna, de Sí Peñarroya, una formación independiente que sólo cuenta con dos de los 17 concejales de la Corporación.

Ahora el PP busca la manera de justificar que la moción de censura se hace sin tránsfugas, un concepto político maleable que se usa a favor o en contra según la conveniencia de cada partido. El PSOE, perjudicado en este caso, considera que la moción sólo es posible gracias al voto de una exedil de IU que ahora es concejal no adscrita, y que ha cambiado la mayoría a favor de la censura. Es, en palabras de la secretaria provincial del PSOE, Rafi Crespín, un caso claro de "oportunismo político del PP, el uso de una tránsfuga para alterar la decisión democrática".

Los populares lo ven de otra manera y no creen que el caso de Peñarroya-Pueblonuevo entre en categoría de transfuguismo, apoyándose en que la exconcejal de IU no estaba en el equipo de gobierno. El secretario provincial del PP, Adolfo Molina, lo ha explicado así: "Normalmente [el transfuguismo] es con miembros que abandonan un gobierno para promover" una moción de censura. Además, ha aconsejado al PSOE que "denuncie" el pacto antitrasfuguismo y ha recordado que "por sentencia de 2017 los derechos de concejales no adscritos están ya aclarados también".

Molina se refiere a una sentencia del Tribunal Constitucional de ese año que anuló una norma de la Ley Electoral de 2011 que establecía una mayoría reforzada para sacar adelante mociones de censura cuando las apoyaban concejales que ya no pertenecían a su grupo político original. La norma descontaba el voto de cualquier concejal tránsfuga a la hora de admitir a trámite la moción de censura (no durante la votación en sí), lo que en la práctica equivalía a limitar sus derechos políticos.