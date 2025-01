La plataforma sanitaria denuncia que este mes solo hay cinco días de quirófano en el hospital de Puente Genil

La Plataforma por la Sanidad Pública de Puente Genil ha vuelto a salir a las calles tras el parón navideño con una concentración en el Paseo del Romeral. Su portavoz, Antonio Baena Cobos, ha denunciado la situación sanitaria vivida durante las fiestas, destacando la acumulación de pacientes sin cita en atención primaria y la inactividad de los quirófanos en el hospital.

Según Baena, para el mes de enero están previstas solo cinco jornadas de quirófano en un total de 20 días hábiles: cuatro para oftalmología y una para ginecología. "Esto es ir al tran tran, y lo único que hacen es reducir mínimamente la lista de espera de cataratas", comentó.

Concentración por la sanidad pública en Puente Genil. / V. Requena

Además, denunció la fuga de profesionales de la sanidad pública hacia la privada, un problema que, según él, se ha agravado tras la decisión del Gobierno andaluz de permitir que los jefes de área compatibilicen su actividad en la sanidad pública y privada, una práctica anteriormente considerada incompatible. "Están desmantelando el sistema sanitario andaluz", afirmó.

El portavoz criticó los presupuestos de la Junta de Andalucía, asegurando que reflejan un incremento de las contrataciones con empresas privadas en detrimento de la pública. Según los datos del Colegio de Médicos citados por Baena, 500 médicos españoles emigraron en 2023, y más de 1.500 lo hicieron desde 2020. "No faltan médicos, faltan políticas eficaces para retenerlos", aseguró.

Contra la automedicación

Baena también se refirió a unas declaraciones recientes de la consejera de Salud, Rocío Hernández, quien aseguró que "para un resfriado no hace falta ir al médico, porque todo el mundo sabe lo que tiene que tomar". Estas palabras, criticó, contradicen años de mensajes en contra de la automedicación. Asimismo, desmintió afirmaciones de la delegada de Salud sobre que "el 50% de las citas no se solicitan". "He hablado con médicos, y esto no es verdad", aseguró.

El portavoz subrayó que las citas en atención primaria, que hace pocos años podían obtenerse en 24 o 48 horas, ahora son prácticamente imposibles de conseguir. Ante esta situación, exigió la dimisión del gerente del área, Pedro Castro, y de la delegada de Salud, María Jesús Botella.

Baena calificó de "ridícula" la propuesta del presidente andaluz, Juanma Moreno, de establecer un sistema en el que el primer contacto del paciente sea con un administrativo en un plazo de 72 horas. "Esto parece un chiste de Gila", dijo con ironía.

La plataforma ha reiterado su compromiso con las movilizaciones para reclamar una sanidad pública digna y de calidad, y ha hecho un llamado a los ciudadanos para continuar exigiendo soluciones ante el deterioro del sistema sanitario.