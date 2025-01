Está al revés: uno de los puentes más singulares de España se encuentra en un pueblo de Córdoba

No, no es photoshop. En Córdoba existe un puente construido al revés. Sus arcos metálicos apuntan hacia el río que sortea para conectar la sierra con la campiña cordobesa. Asombra a la vista porque no es habitual ver una estructura similar, y de hecho solo existe otro parecido en toda España. Esa característica lo ha convertido en uno de los emblemas de un pueblo de Córdoba.

Asentado sobre siete grandes pilares de cemento, su plataforma se extiende a lo largo de 235 metros, con una anchura de once. Pero lo más destacado de la construcción no es ninguno de estos aspectos, sino su estructura metálica: una sucesión de semicírculos de acero entre pilares, con vigas en forma de V, bajo el tablero y no encima. Arriba del mismo, se encuentra el mirador natural La Villa del Río. Sin embargo, más peculiar es la vista que ofrece el propio puente desde la lejanía.

Más que estética

La obra es relativamente joven. Fue inaugurada en 1951 por Fernando Suárez de Tangil y Angulo, más conocido como el Conde de Vallellano, quien por entonces ostentaba el cargo de ministro de Obras Públicas. El proyecto, retomado durante el franquismo, es, sin embargo, más antiguo. En la dictadura de Primo de Rivera ya se había proyectado y cimentado, pero quedó paralizado durante la Segunda República.

Fue el prestigioso ingeniero de caminos Eduardo Torroja quien produjo el ingenioso puente de Posadas que, además de un innegable valor estético, tenía -y sigue teniendo- una importante función práctica. El objetivo era evidentemente superar el Guadalquivir. Eso permitió conectar varias localidades de la provincia.

Momentos de la construcción del puente de Posadas. / Turismo de Posadas

El puente une la vega y parte de la campiña cordobesa con la sierra, que nace en la localidad malena. A través de esa mejora de la comunicación por tierra (antes había que emplear barcas), a la vez Posadas conseguía aliviar el paro que acusaba el municipio, permitiendo a los jornaleros desplazarse con facilidad, según la información recabada por el cronista local Joaquín Casado y el profesor universitario Juan José Cajal.

¿Una venganza?

Si Torroja tiró de ingenio, no menos lo hicieron los vecinos malenos. En la localidad no tardaron en difundir una leyenda sobre la particularidad de este puente. Las lenguas antiguas hablan de discrepancias entre el ingeniero y el pueblo sobre el lugar de la construcción.

"La noche antes de ser entregado, unos seres maléficos, poderosos e invisibles, lo levantaron de sus estribos y lo volvieron del revés. Con este suceso quedó satisfecho el pueblo, por su venganza y complacido del señor ingeniero al quedar el puente en el lugar por él designado", cuenta la historia popular. De lo que no cabe duda es de que se trata de uno de los puentes más singulares de España. Solo Tordera (Girona) tiene uno similar.