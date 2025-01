«El nuevo centro de día estará listo para principios del año próximo»

-¿Cómo marcha la construcción del nuevo centro de día?

-Marcha muy bien y tenemos mucha ilusión puesta en este proyecto que implica una inversión importante ya que hablamos de 448.000 euros y el Ayuntamiento aportará 86.000. Las obras van a buen ritmo y se prevé que para el mes de agosto estén terminadas, luego seguirá la fase de instalación de equipamientos por lo que la entrada en servicio será a principios del año que viene.

-¿Dónde se ubicará?

-Se está realizando en los antiguos colegios del Marrubial que es un espacio amplio que había quedado disponible y la intención es junto al centro de día para personas mayores y discapacitadas situar allí también el Hogar del Pensionista.

-¿Qué otros proyectos se están llevando a cabo o están previstos para el año 2025?

-También se encuentra la ampliación del gimnasio municipal en la calle Consolación en la zona de las instalaciones deportivas, para lo que se destinan más de 200.000 euros y además se está procediendo a la renovación del techo de la Nave Cultural que es un espacio polivalente que acoge numerosas actividades y que está ya en ejecución por lo que finalizará en breve. Además, la calle Fray Ramírez Arias va a ver renovada su pavimentación ya que en una localidad con tan destacado patrimonio histórico como es Belalcázar cuidamos todos los detalles y en esta calle se va a cambiar el aglomerado por el adoquinado que es más adecuado y además pasará a ser de plataforma única.

-A nivel de ordenación urbanística ¿cómo se está trabajando?

-Pues la tarea viene siendo muy intensa en base a la elaboración que venimos realizando del PBOM (Plan Básico de Ordenación Municipal) que se emprendió hace tiempo y es uno de mis objetivos desde hace unos 9 años, ahora se está adaptando a la ley Lista y estamos trabajando para ver si en este mandato se puede quedar terminado.

«La comarca necesita el apoyo de las administraciones para el futuro de la zona y la ganadería»

-¿Qué va a suponer contar con ese PBOM?

-Belalcázar tiene unas normas subsidiarias de allá por 1984 y contar con este plan supondrá desarrollar suelo industrial que es una prioridad para el equipo de gobierno que presido para atraer a empresas, creando un polígono industrial .

-¿Cómo ve el futuro de Belalcázar y de Los Pedroches?

-Vengo insistiendo en que para que una zona como la nuestra tenga futuro tiene que ser atendida en recursos e inversiones por parte de las administraciones superiores. Hace falta potenciar la parada de trenes y especialmente contar con una autovía ya que en la zona norte no hay ni un solo kilómetro de autovías lo cual supone una desigualdad de oportunidades respecto a otras comarcas. Y hay una preocupación importante y es que va a pasar con el sector ganadero cuando de aquí en unos 15 años se vayan jubilando muchos ganaderos y con la dificultad tan grande que tiene el relevo generacional y hay otra inquietud que es la repercusión que van a tener los agricultores que siembran sus explotaciones para generar alimentación para el ganado. La despoblación que ya nos acecha puede llegar a ser insoportable. Y con esto se está haciendo muy poco desde las administraciones que pueden poner remedio. Yo les invitaría a que viniesen a Los Pedroches pero no a hacerse la foto sino a estar aquí y que de verdad den vida a nuestra zona con apoyos reales porque si no mucho campo se quedará para que coman las liebres.

-¿Qué papel puede jugar el valioso patrimonio de Belalcázar y su rica historia?

-Un papel fundamental y tenemos mucho que mostrar pero hay dos emblemas que son el castillo y el convento, siendo este último el segundo monumento histórico artístico en importancia de la provincia tras la Mezquita Catedral. La ilusión es que algún día se pueda ofertar un paquete conjunto para ambos lugares para que los visitantes puedan compaginar las visitas porque se aumentarían estas y la duración de las estancias y eso sería un revulsivo para la economía.

-¿De qué se siente más orgulloso de su labor como alcalde?

-Lo más bonito es levantarte cada mañana con la misión de mejorar la calidad de vida de los belalcazareños y estoy muy orgulloso de que mis vecinos lleven tres mandatos confiando en mí como alcalde. Mi oficio estaba enfocado a la construcción antes y en la actualidad es un honor trabajar por y para mi pueblo. Hacer cosas, eventos, inversiones y apoyar las tradiciones es esencial para que los pueblos tengan vida y no se paren.

