Cabra disfruta de su Cabalgata de Reyes adelantada a la mañana por la lluvia

El adelanto de la cabalgata de los Reyes Magos de Cabra a la mañana de este domingo 5 de enero por el anuncio de precipitaciones para esta tarde, no ha quitado brillantez al desfile, que se ha iniciado este mediodía y prevé acabar en torno a las dos de la tarde. El adelanto, no obstante, ha obligado a algunos cambios en su organización, como que la recepción oficial prevista en el consistorio a las 11.00 horas por parte del alcalde y la corporación municipal, que se ha trasladado al patio de armas de castillo de los condes de Cabra, de donde Melchor, Gaspar y Baltasar ha partido caminando hasta la Plaza Vieja para sumarse a la comitiva conformada por once carrozas, cinco grupos de calle, una banda de música, una charanga y un grupo de animación.

Los Reyes Magos de Cabra. / J. MORENO

Visitas

La cabalgata tiene previsto repartir 2.000 kilos de caramelos duros y 1.500 kilos de gominolas, 7.200 pelotas de plástico, 1.200 balones de cuero, 100 pelotas grandes de tela, 35.000 bolsas de snacks, 30.000 piezas de chucherías surtidas y 7.500 peluches de distintos tamaños. Tras el acto de adoración, por la tarde, los Reyes visitarán la Fundación Promi, el convento de las Agustinas, la residencia de la tercera edad Virgen de la Sierra de los Ancianos Desamparados, colegio Nuestra Señora de la Sierra y la Casa Hogar de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, Faisem.

Ya en la mañana del lunes 6 de enero, los Reyes visitarán el hospital Infanta Margarita y presidirán, a las 12.00 horas, la misa de la epifanía en la Iglesia de San Juan Bautista del barrio del Cerro.