Los ayuntamientos entran en 2025 apurando plazos de los presupuestos

Los ayuntamientos, al igual que la mayoría de las administraciones públicas en sus distintos escalones, tienen la obligación de presentar y aprobar sus presupuestos para el año siguiente antes de que termine el corriente. Sin embargo, la norma en realidad se incumple la mayoría de las veces, y no es frecuente que las cuentas estén listas a tiempo. El documento tiene una elevada complejidad técnica y además hay que contar con la negociación con los demás grupos políticos. Pero incluso teniendo mayoría absoluta o un gobierno estable, las entidades locales no siempre consiguen cumplir con lo establecido; en ocasiones los presupuestos llegan a aprobarse mediado el año sobre el que ejercen su influencia.

Lucena, el municipio de mayor población de la provincia después de la capital, sí que ha hecho sus deberes. Logró aprobar sus presupuestos para 2025 en el pleno del mes de noviembre, gracias al apoyo que dieron al PP los grupos de Ciudadanos, Vox y el concejal no adscrito. Por contra, PSOE e IU rechazaron un documento que contempla unos gastos superiores a los 55 millones de euros.

Campiña Sur

Puente Genil es uno de los que se ha retrasado en la aprobación de las cuentas. Para este 2024 no logró sacarlos adelante hasta el mes de julio, con siete meses de tardanza sobre lo que establece la ley. Para el año 2025 aún no se sabe nada sobre los planes del equipo de gobierno (también del PP), que aseguró que su intención era debatirlos antes de que acabara el año, lo que no ha ocurrido. El PP tiene por delante una complicada negociación política, ya que no le basta el apoyo de Vox, con el que sólo llegaría a 10 de los 21 ediles. Necesita el apoyo o al menos la abstención del PSOE (7 concejales) o IU (4).

El PSOE gobierna en Montilla y allí el equipo de gobierno logró aprobar en noviembre un documento importante para el año 2025 como son las ordenanzas fiscales, en las que destaca el mantenimiento de las tasas (incluida la de basura que ha subido en casi todos los municipios). Sin embargo, nada se sabe aún sobre los presupuestos, que en el caso de los referidos al año 2024 consiguieron luz verde en el mes de febrero.

Palma del Río

En Palma del Río, de nuevo el equipo de gobierno ha conseguido liberar a tiempo sus cuentas para el año 2025, casi en el límite, ya que lo hizo en el último pleno del año, celebrado justo antes de las Navidades. El PP tuvo el apoyo del edil no adscrito para sacar adelante unas cuentas que para el año que viene contemplan 24 millones de gasto; PSOE e IU rechazaron el borrador.

Priego de Córdoba cuenta con la particularidad de que sus presupuestos para el año que viene recuperan la idea de la participación ciudadana, a través de la cual se pueden aportar o canalizar ideas y proyectos. El plazo permaneció hasta el pasado 20 de octubre pero desde entonces las cuentas para el año que viene aún no han sido aprobadas. El Gobierno local del PP posee una amplia mayoría absoluta, pese a lo cual no ha sacado el borrador a tiempo.

En Cabra la estructura política es prácticamente idéntica, con el PP controlando el Pleno con 14 de los 27 ediles, lo que le ha servido al equipo de gobierno para aprobar los presupuestos del año 2025 en el mes de noviembre. Destaca el gasto de más de 26 millones de euros y un incremento del 5% con respecto al ejercicio actual.

El caso de Baena

En Baena un pacto entre PSOE e IU confiere al equipo de gobierno una estabilidad suficiente con 10 de los 17 concejales frente a una oposición integrada por PP y Vox. El equipo de gobierno ha podido aprobar a tiempo las cuentas para 2025 (lo hizo el pasado mes de diciembre), que contemplan un gasto de casi 25 millones. En este caso sobresale el incremento respecto al año anterior, superior al 30%, una cifra que no se ha visto en ningún otro ayuntamiento y que en gran medida se debe al incremento de las inversiones (115%, según ha cifrado el Consistorio).

Ya en el norte de la provincia, Pozoblanco también tiene sus presupuestos para el año que viene, que obtuvieron la aprobación plenaria en noviembre. Con 17 millones de euros, el documento contempla un descenso del gasto, lo que ha sido muy criticado por la oposición especialmente en lo referido a las inversiones. Los presupuestos salieron adelante con los votos a favor del PP y en contra de PSOE, IU y el edil no adscrito.

En Montoro, el Partido Socialista gobierna en minoría y consiguió a comienzos del pasado mes de diciembre aprobar sus cuentas para este mismo año gracias al apoyo del PP, mientras que el partido independiente UDIM se abstuvo. Los presupuestos ascienden a 8,5 millones de euros, lo que supone 500.000 euros más sobre el presupuesto del ejercicio precedente o, lo que es lo mismo, un 5,4%. Entre las novedades para el presente ejercicio están los aumentos salariales y la consolidación de las bonificaciones fiscales del Ayuntamiento.

Peñarroya-Pueblonuevo, cabecera de comarca del Valle del Guadiato, es otro de los municipios medianos que no ha llegado a tiempo para aprobar los presupuestos, pero el equipo de gobierno ha confirmado a este medio que espera poder llevarlos al Pleno como muy tarde en la sesión ordinaria de enero. El Consistorio está muy fragmentado, de modo que caben distintas opciones para sacar adelante el borrador. Gobierna el PSOE con 7 ediles, mientras que el PP tiene 5, los independientes de Sí Peñarroya cuentan con dos y otros tres grupos (Vox, IU y no adscrito) disponen de un asiento en el Pleno.

Diputación

Finalmente, en la Diputación Provincial se apuró al máximo para aprobar los presupuestos el pasado día 30 de diciembre, con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE e IU. El borrador cuenta con 335 millones de euros para gastar este año. n

