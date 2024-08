El Ayuntamiento de Cabra y la Junta estudian la construcción de un nuevo helipuerto para uso sanitario

El Ayuntamiento de Cabra y la Junta de Andalucía se han comprometido a estudiar la posible construcción de un nuevo helipuerto en la ciudad. Un asunto para el que ambas administraciones van a trabajar para poder tener, "en un plazo razonable de tiempo, unas nuevas instalaciones que cumplan con la normativa actual para este tipo de uso”, según ha subrayado el alcalde Fernando Priego al término de una reunión que en el consistorio ha mantenido con el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, el director del 061 en la provincia, Antonio Mantero, y el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro.

Una cuestión ésta en la que consistorio y Junta vienen trabajando desde que en la tarde del sábado 10 de enero, ardiera un helicóptero del Servicio de Emergencias 061 en la Ciudad Deportiva ‘María Dolores Jiménez Guardeño’, cuando se disponía a realizar el traslado de un paciente crítico al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y que provocó que varias personas resultasen afectadas, entre ellas el paciente que iba a ser trasladado desde Cabra al centro hospitalario cordobés y que aún continúa hospitalizado, así como varios agentes de la Policía Local y miembros del operativo de emergencias que resultaron heridos durante el rescate del paciente.

El lugar más idóneo

La construcción de un nuevo helipuerto para el que ya se está ultimando la planificación de trabajo para determinar cuál pudiera ser el lugar más idóneo viene además determinada por que el actual "no cumple con los estándares de seguridad ya que, debido al paso de los años, ha quedado constreñida entre edificaciones que se han ido ejecutando alrededor lo que dificulta las maniobras de aterrizaje sobre todo en situaciones de calor como las de este verano, de ahí que se haya tenido que utilizar para este servicio un espacio abierto como el de la Ciudad Deportiva”. Actualmente el helipuerto, se encuentra ubicado en las inmediaciones del hospital Infanta Margarita, junto a la Vía Verde de la Subbética, desde su construcción en el año 2005.

Priego, además, ha agradecido a la Junta que desde el primer momento en que sucedió el siniestro, se pusiera a disposición del consistorio para devolver a la normalidad lo más rápido posible las instalaciones deportivas afectadas y para lo que indicaba, el haberse activado todos los mecanismos necesarios de cara a conseguir la pronta reposición del campo de fútbol y su puesta a disposición de los usuarios.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Adolfo Molina ha apuntado que “en contextos de altas temperaturas estas aeronaves no pueden aterrizar y despegar en vertical, debiendo realizar estas maniobras en espacios abiertos que permitan su avance, algo que en la actualidad no pueden realizar en la helisuperficie que se utiliza”. Eso hace viable la idea de contar con otro espacio más adecuado para este servicio, ya que además podrá "ayudar a que se pueda realizar durante las 24 horas, ya que hoy por hoy no se pueden realizar traslados nocturnos en esas instalaciones".

El incendio

Molina, además ha indicado que según un informe emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, adscrita a Subsecretaría del Ministerio de Fomento, “parece que la deflagración pudo producirse al abrir el flujo de una bombona de oxígeno que se utilizó para asistir al paciente”, lo que explicó que será útil para “dilucidar la responsabilidad del siniestro”, algo en lo que ya se encuentran inmersas las empresas aseguradoras “que serán las que finalmente tendrán que determinar este aspecto”.

Por último, recordó que el servicio del helicóptero del 061 ya quedó cubierto al día siguiente, el domingo 11 de agosto, con las aeronaves que operan en el resto de Andalucía y el día 13, se adquirió un helicóptero nuevo para sustituir al accidentado.

En agosto del año 2020, el pleno de corporación municipal aprobó unánimemente con los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidad Vecinal Egabrense, una moción presentada por este último grupo sobre la construcción de un nuevo helipuerto de carácter sanitario en la ciudad. En la misma se recordaba que el consistorio, desde que en el año 2011 recibió la comunicación de la Junta haciendo saber que tenía intención de construir un nuevo helipuerto en Cabra y que necesitaban conocer qué terrenos podrían ser utilizados para dicho menester, no se tuvo más ninguna respuesta a pesar que se le comunicó varias posibles ubicaciones.