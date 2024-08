Advierten de los altos precios de los alquileres de viviendas para jóvenes en Pozoblanco

El acceso a la vivienda de los jóvenes es uno de los problemas más acuciantes en España por los altos precios que se dan tanto para la compra como para el alquiler. Pero éste no es únicamente un problema de las grandes ciudades, ya que el aumento del precio de la vivienda es algo que se extiende también a los municipios menores. Recientemente, el Ayuntamiento de Pozoblanco ha lanzado la convocatoria de ayudas para el alquiler destinadas a los más jóvenes, una convocatoria que se está encontrando con problemas para su cumplimiento por los interesados por los precios que llegan a alcanzar las viviendas. Y es que uno de los requisitos para acceder a esa ayuda es que el alquiler no supere los 300 euros, una circunstancia complicada de cumplir. Basta con echar un vistazo a los principales portales inmobiliarios o acudir a una empresa especializada en alquiler para toparte con la realidad del mercado. Los precios del alquiler en la localidad se sitúan en una media de 350-380 euros y únicamente cumplen ese requisito aquellos alquileres de más larga duración y que no han sufrido subidas. «Los pisos se están alquilando todos entre 350-380 euros, no se encuentra nada por debajo de esos precios», explica Irene Medina, de Ocasión Casa Pozoblanco. Esos precios también se mueven en un mercado en el que hay mucha demanda y no tanta oferta, lo que también hace que los precios suban con una clara tendencia al alza en los últimos años.

Peculiar mercado

«Cada septiembre, por poner un ejemplo, el alquiler de los pisos sube ante esa realidad que nos habla de poca oferta y mucha demanda», asegura Medina, que pone como ejemplo ese mes porque es el inicio de los nuevos cursos donde el profesorado y los profesionales de la medicina buscan alquileres en la localidad ante los desplazamientos laborales.

Mientras, los jóvenes que buscan emanciparse y obtener alguna ayuda miran las posibles soluciones -separar el alquiler de la vivienda y del garaje, por ejemplo- para acogerse a estas ayudas o incluso solicitarlas para ver si hay suerte conscientes de que el requisito del tope del alquiler se incumple ante unos precios más altos de lo que se pide.