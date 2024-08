El Consistorio mejora la eficiencia energética de la antigua alhóndiga de Palma del Río

El Ayuntamiento de Palma del Río ha acometido, con 20.000 euros de las arcas municipales, actuaciones de mejora de la eficiencia energética y la conservación de la antigua alhóndiga, histórico edificio que fue sede de la Oficina Municipal de Turismo. La concejala de Cultura y Turismo, Mari Ángeles Zamora, explica que se han subsanado deficiencias pero que aún queda el arreglo del ascensor. El proyecto ejecutado ha consistido en la instalación de estores aislantes automatizados para reducir la temperatura interior y mejorar el confort térmico, reparación de la puerta automática de acceso, renovación y optimización del sistema de climatización, sustitución de vidrios dañados para garantizar la seguridad y el aislamiento y la impermeabilización contra humedades en todo el inmueble.

Zamora admite que el espacio natural de la Oficina de Turismo es la antigua alhóndiga, en la plaza Mayor de Andalucía, aunque no niega que no puede decir fecha para habilitar este servicio municipal de nuevo en la alhóndiga. Explica que se está ofreciendo este servicio en Santa Clara y destaca que «durante todo el verano, debido a las altas temperaturas, ha tenido horario de mañana, de lunes a domingo». Otro hándicap que no niega la responsable de Turismo es la dotación de personal técnico y defiende que con el mostrador abierto en Santa Clara ha aumentado el número de visitas a los museos de Victorio y Lucchino y El Cordobés. Desde el PSOE, por su parte, se exige la reapertura inmediata de la oficina en la Plaza Mayor de Andalucía.