Los testimonios de algunas de las miles de mujeres del mundo rural que se han beneficiado de los cursos del plan Preparadas avalan la necesidad de este tipo de formación para que nadie se quede atrás en la era de la información. Las clases son en muchos casos básicas, pero necesarias para adquirir las competencias digitales. Había mujeres que no sabían ni siquiera cómo enfrentarse a un ordenador personal; otras tenían una formación básica previa y algunas incluso han mejorado sus competencias a un nivel que no podían ni imaginar.

Una de las participantes es la auxiliar de enfermería Isabel Martínez, de La Carlota, que se ha inscrito ya en varios de estos cursos de formación digital a pesar de que desde el principio «no lo veía claro» a sus 59 años. ¿Para qué le iba a servir un curso de este tipo a una trabajadora del sector sanitario, dedicada por entero a cuidar de su hija? Esa es la pregunta que se hacía Isabel, hasta que una amiga, asegura, la convenció para que probara en un primer intento. Y ahí empezó todo.

Todo «informatizado»

Ahora recuerda que «la infomática no me llamaba la atención pero me lo recomendaron y me dijeron que hay que abrirse a ciertos temas que tienes que manejar porque todo va informatizado». Sin embargo, «no lo tenía muy claro el primer día, porque esas técnicas de Internet no me gustan mucho. El monitor fue el que me animó y me dijo que esperara un poco». Y es que, afirma Isabel, «una simple cita médica o cualquier tontería ya va por Internet». Todo eso lo aprendió Isabel en su primer curso.

Después participó en otra formación más avanzada sobre diseño gráfico, una aspiración que esta pontanesa tenía desde hace varios años. Eso, declara, «me llamó más la atención porque me gusta el dibujo, lo vi más apropiado y decidí seguir. Ese curso ya la verdad es que me encantó y me ilusioné mucho», hasta el punto de que ahora sueña con aplicar sus nuevas habilidades a un proyecto empresarial relacionado con casas rurales. Tiempo al tiempo.

Algo parecido le pasó a Mónica Taborda, otra de las participantes en los cursos celebrados en La Carlota a lo largo del año. Ha trabajado para mejorar sus competencias digitales en el diseño de páginas web, con la intención original de «actualizar los conocimientos que tengo». Para ello ha tenido que dominar materiales y herramientas que hasta ahora no conocía, como Canva (una plataforma para crear gráficos y elementos visuales en redes sociales y páginas web) o un manual de diseño. Su formación ha avanzado tanto que ahora sostiene que «nos hemos sentido como que íbamos a abrir un negocio».

Además, Taborda destaca que estos cursos sirven para ayudar «a ti y a los demás», ya que en ellos las participantes crean sus propias redes de apoyo y de amistades, incluso con personas procedentes de otros municipios, «porque no todos vivimos en La Carlota».

Los profesores, encantados

Los profesores también están encantados con los cursos del programa Preparadas. Lo atestigua José Luis Rojas, docente en uno de los planes celebrados en esta localidad del Valle del Guadalquivir: «La evolución de las alumnas es increíble, ves el camino a través del uso y el dominio de las capacidades digitales o la capacidad de expresarse en público... es maravilloso».

Los profesores también están encantados con los cursos del programa Preparadas La temática formativa es variada aunque sencilla y ofrece dos variantes a las participantes

Incide en lo mismo Rosario Bautista, coordinadora del programa Preparadas, quien explica que «encontramos a mujeres que han dejado de lado apartada su carrera laboral por el cuidado de los hijos o que tienen personas mayores a su cargo. Ahora, cuando han decidido dar el paso, se encuentran que hay muchas herramientas que no conocen o están desfasadas». Estos cursos básicos, de 40 horas de clases cada uno y totalmente presenciales, sirven para paliar esas carencias y la acogida ha sido tal que lo normal es que cada una de las alumnas participe de media en dos o tres formaciones; algunas, incluso, han realizado ya una docena de cursillos, asegura Bautista.

La temática formativa es variada aunque sencilla y ofrece dos variantes, una centrada en la obtención de capacidades digitales y otra pensada para fomentar el emprendimiento. Se pueden realizar cursos como Crea tu propio contenido digital de audio y vídeo, Triunfa en redes sociales con tus propios contenidos multimedia, Iníciate en el diseño gráfico y la creación de sitios web y desarrolla tu lado más creativo o Gestiona tus archivos y documentos en la nube.

Suscríbete para seguir leyendo