Vecinos de Torrecampo protestan contra la subida de impuestos municipales

Vecinos de Torrecampo se han manifestado este viernes en protesta por lo que consideran "una propuesta de subida escandalosa de impuestos", entre ellos el IBI de naturaleza urbana y rústica o el de vehículos de tracción mecánica, "que es desmesurada y excesiva y que afecta a todos por igual, sin discriminación alguna, aunque es cierto que a unos más que a otros ya que se parte de valores catastrales dispares y poco proporcionados", tal y como han señalado en el manifiesto que han leído en la Plaza del Ayuntamiento. El IBI de urbana pasará del 0,60 al 0,87 por ciento, mientras que el de rústica del 0,86 al 0,90 por ciento.

Por su parte, el Consistorio, en un comunicado del alcalde, Francisco Carlos del Castillo, señala que "las medidas de subida de tributos, que como alcalde y vecino tengo la obligación y el deber de adoptar por responsabilidad, se deberían haber acordado hace varios años, como muy tarde en 2023, puesto que el anterior secretario interventor venía advirtiéndolo desde hace tiempo y evidentemente se hizo caso omiso".

Lectura del manifiesto contra la subida de impuestos en Torrecampo. / CÓRDOBA

Manifestación con pancartas

Los vecinos concentrados, que portaban pancartas y hacían sonar sus cacerolas, han indicado que antes que la subida de las ordenanzas fiscales "habría que plantearse la reducción de gastos superfluos, aunque esto no suponga que dejen de desarrollarse actividades lúdicas, recreativas o culturales, sino que esas actividades sean costeadas, en su justa medida, por los propios usuarios o participantes ya sean niños, jóvenes o mayores", a la vez que proponen moderar o congelar los gastos de personal "que han tenido un fuerte incremento en los dos últimos años, especialmente en 2022", revisar la gestión de la residencia municipal y que el Ayuntamiento acuda a otras "medidas legales en colaboración con otros organismos y administraciones para intentar paliar la situación". Además, insisten en indicar que la subida se debería realizar de forma progresiva y no como se ha planteado.

Un momento de la protesta en la Plaza del Ayuntamiento. / CÓRDOBA

Por su parte, en el comunicado del alcalde se recoge que en el año 2019 el Ayuntamiento contaba con un remanente de tesorería de 304.255 euros para gastos generales y en 2023 era de 114.343 euros, "lo que es muestra inequívoca de una crisis de liquidez porque sus recursos a corto plazo no alcanzan a cubrir las obligaciones económicas en las que se ha incurrido" y alcalde añade que "en el año 2025, si no adoptamos este año 2024 las medidas adecuadas debido a la activación de las reglas fiscales para todas las administraciones públicas a nivel nacional, el Ayuntamiento de Torrecampo tendría la obligación de aprobar un Plan Económico Financiero con unas medidas aún más severas". Francisco Carlos del Castillo añade que el Consistorio, además, está realizando otras medidas de contención del gasto y de austeridad y que "con el esfuerzo de todos saldremos fortalecidos de esta dramática situación".

Sin connotaciones políticas

Los vecinos han insistido en que la concentración no tenía connotación política o ideológica y aseguran que el hecho de que el Ayuntamiento se encuentre "en una situación económica límite, como se nos ha informado, es preocupante no sólo por lo que compete a sus responsables sino también a todos sus vecinos dada la austeridad económica que supondrá en la convivencia de los mismos". Los vecinos no descartan seguir con las protestas.

El pasado mandato gobernó el Ayuntamiento de Torrecampo el PSOE y desde las últimas elecciones municipales gobierna el PP.