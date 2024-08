¿Un bar de tapas en Granada o un restaurante en Priego de Córdoba? Uno de los más prestigiosos escritores de viajes lo tiene claro

Granada, uno de los templos nacionales del tapeo, ha adquirido un prestigio incomparable como referente turístico y gastronómico. Contar con el monumento más visitado de España y uno de los más concurridos del mundo, ¿es causa o consecuencia? Sea como sea, esa virtud también carga su penitencia. Como todos los aclamados destinos turísticos, la ciudad experimenta uno de los problemas que más polémica está generando en los últimos tiempos: el exceso de turistas. James Stewart (no el actor), uno de los más prestigiosos escritores de viajes del mundo anglosajón, preguntaba recientemente a sus lectores: "¿Un bar de tapas de Granada lleno de turistas o un restaurante tradicional en el hermoso pueblo de Priego de Córdoba?". Él lo tiene claro.

Lo hacía en una de sus crónicas escritas para The Times, cuyo título lo dice todo: Encontré la auténtica España en un rincón escondido de Andalucía. Por desgracia, Stewart no habla de Priego, sino de Ronda. El cronista viaja a la localidad malagueña siguiendo los pasos de poetas y escritores como Rilke o Hemingway, que encontraron en este pueblo andaluz aquello que no les dieron las grandes ciudades del mundo. "Lo que todo el mundo busca en Ronda -la Andalucía del interior- es la vieja España. No la encontrarás escrita en los carteles, pero, como el crujido del duende durante un concierto de flamenco, la reconocerás cuando la experimentes", escribe.

La Subbética, un sueño

Al final de esa crónica, el viajero brinda algunas pistas para "adentrarse en la España oculta". Una de ella, la escapada rural. Es entonces cuando revela su amor por la Subbética: "Menos es más cuando se trata de las montañas Subbéticas: menos movimiento, más compromiso con una región que pasa desapercibida para quienes se apresuran entre Córdoba y Granada". Despertar con "sinfonías de cantos de pájaros" o disfrutar de un desayuno lento son algunos de los placeres que Stewart destaca del sur de la provincia. Pasear entre olivos, perderse en los pueblos encalados... "¿Un bar de tapas de Granada lleno de turistas o un restaurante tradicional en el hermoso pueblo de Priego de Córdoba?", pregunta. "Usted elige, pero yo sé cuál preferiría", termina diciendo.

Sierra de la Subbética de Córdoba. / Córdoba

¿Hace falta más? En ese viaje por la Andalucía menos masificada, con Ronda como capital paradisíaca, la Subbética se hace un hueco en el corazón del viajero. Para él, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta para encontrar ese duende del que habla: paisajes espectaculares y tradición. Rilke encontró su ciudad soñada siguiendo ese camino. Pero, para vivir una experiencia plena, Stewart recomienda no pasar de puntillas, sino "sumergirse en la cultura local".

¿Qué hacer en Priego?

De cultura y tradición, Priego de Córdoba tiene mucho que decir. La localidad cordobesa puede presumir de patrimonio y belleza, conjugando historia y naturaleza en un armonioso equilibrio para satisfacer al viajero más exigente. Enclavado en plena Subbética, el núcleo urbano está a un paso de la Sierra de Priego. Remontando los arroyos Zagrilla y Salado, se llega a su nacimiento y al inicio de la Sierra de Horcanera, donde se ubica La Tiñosa, el punto más alto de la provincia.

Vista aérea del alzado suroeste del castillo de Priego, en el que se llevará a cabo la próxima intervención. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA

El entorno natural de Priego es rico en fauna y flora. Entre álamos, sauces, olmos, fresnos o rosales silvestres, es posible admirar el vuelo de las águilas reales, que reinan en aquellos cielos, o de los halcones y, con suerte, avistar algún buitre. Pero no todo está fuera. En el pueblo, el barrio de la Villa cautiva al visitante con sus calles blancas que discurren entre flores. El castillo de origen árabe se alza imponente, entre la muralla del Adarve (Imprescindible: asomarse al balcón del Adarve). Una parada permite disfrutar de la valorada gastronomía local, con platos típicos como el relleno de carnaval o el remojón. Ahora, ¿entiendes la elección?