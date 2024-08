La Junta vuelve a solicitar documentación a licitadores de las obras de La Colada

Nuevo retraso en el concurso para encargar las obras de conexión definitiva de la presa de La Colada con la planta potabilizadora de Puente Nuevo, que la Junta puso en marcha a finales del año pasado después de casi un lustro de tramitación en los despachos. Ahora, tal como consta en la plataforma de contratación consultada por este medio, la mesa de contratación ha decidido volver a requerir información a algunas de las empresas que se han presentado a la licitación para que expliquen sus ofertas, consideradas como bajas temerarias.

Este mismo paso ya se dio a principios de año, cuando los técnicos de la Junta revisaron los sobres con las ofertas económicas. Entonces, y según marca la ley, se requirió a 19 de las 30 compañías concursantes para que explicaran con documentación por qué habían presentado ofertas muy por debajo de la media, lo que podría dejarlas fuera del procedimiento.

Al parecer, esa solicitud no fue realizada de forma correcta, de modo que la documentación recibida de nuevo tampoco resultó clara en uno de los casos. En la última reunión de la mesa de contratación (que también hubo de retrasarse porque sus miembros no habían tenido tiempo de ver los expedientes), se comprobó que "existen defectos en el requerimiento de aclaración que se realizó a la licitadora, al no quedar suficientemente explicitado las cuestiones a aclarar, y comprobado que la documentación presentada no tiene el alcance pretendido, se considera necesario restringir la solicitud de aclaración a aquellas cuestiones que suscitan dudas y que afectan al resultado del informe de aceptación o rechazo de ofertas anormalmente bajas".

Plazo extra

La mesa de contratación acordó conceder un plazo extra de cinco días a la compañía afectada por la falta de documentación para que pueda corregirla y ser así estimada su propuesta.

El proceso de licitación comenzó en noviembre del año pasado, después de haber tenido que modificar todo el proyecto redactado desde hacía más de 15 años, cuando se paralizaron las obras. La tramitación está siendo lenta debido a la complejidad administrativa y a la gran cantidad de ofertas recibidas. El coste de las obras parte de una cifra superior a los nueve millones de euros, si bien esta cantidad puede ser rebajada por los licitadores, algo habitual. Si la rebaja es demasiado elevada con respecto a la media, se considera como "anormalmente baja" o "temeraria", lo que podría poner en riesgo la ejecución de la obra.