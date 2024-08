La Feria de Puente Genil contará con diez puntos violeta contra las agresiones sexuales

La concejala de Igualdad de Puente Genil ha anunciado que la Feria Real 2024 volverá a contar con una red de puntos violetas, una iniciativa de gran importancia. Este Punto Violeta contará con el apoyo de la Policía Local y la Guardia Civil y ofrecerá atención personalizada en sensibilización y concienciación contra las violencias machistas, enfocándose específicamente en abusos y agresiones sexuales.

El objetivo es crear espacios libres de violencia sexual y machista. Para tal fin, se ha celebrado en la Casa Ciudadan@ una charla formativa organizada por el CIM y dirigida por la psicóloga Cristina Puente. Durante este coloquio, se informó a los colectivos organizadores de las casetas y a las fuerzas de seguridad sobre el protocolo de actuación en caso de agresiones sexuales, según explicó la edil de Igualdad, Asunción César. Además, César ha presentado una campaña preventiva que consistirá en la distribución de carteles, pegatinas, tapavasos (para evitar que viertan sustancias ) y pajitas informativas para recordar a las personas que deben controlar las bebidas que consumen.

César ha destacado que se distribuirán un total de diez puntos violeta en todo el recinto, incluyendo la caseta municipal. La organización Cruz Roja también colaborará en esta campaña, por lo que su presidente de la Asamblea Local, Rafael Sánchez, ha informado de que la entidad contribuirá divulgando pautas de comportamiento para prevenir la violencia y el consumo de alcohol, que puede desencadenar situaciones violentas.

Para ello, un equipo de voluntarios de la Cruz Roja, reforzado por otro equipo desplazado desde Córdoba, cubrirá todo el recinto. La psicóloga ha subrayado la importancia de saber qué hacer y qué no hacer en caso de agresión. Ha insistido en que no se debe infantilizar a la posible víctima, evitar detalles escabrosos y no influir en la decisión de denunciar, ya que debe tomar la afectada.