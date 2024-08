El primer día de feria de Puente Genil será "sin ruido" en defensa de la inclusión

El Ayuntamiento de Puente Genil ultima los preparativos para la Feria Real 2024 que presenta este año algunas novedades. En este sentido el concejal de Festejos, Joaquín Reina, informó de que el primer día estará dedicado a las personas del espectro autista y en general a la inclusión. Por ello, según indicó, durante este primer día la zona de atracciones no se emitirá música ni en las casetas, hasta el término de la 58.ª edición del Festival Fosforito.

Por otro lado, el edil anunciaba que este año se va a instalar en la caseta municipal el escenario de mayores dimensiones ubicado en una feria de la localidad. Adelantó que "será similar al del Membrillo Fest", al que se dotará de "un equipo de sonido espectacular, a la altura de los conciertos que vienen". El escenario tendrá 14,5 metros de frontal, 12 metros de altura y 10 metros de profundidad con cajas negras y "nos olvidamos montajes con rafia y cutres como los que se vienen instalado desde hace 30 años". Concluyó diciendo que será un "escenario similar al del Marenostrum (Fuengirola) o el Starlite en Marbella" .

El festival flamenco

Las entradas del Festival "va más lentas", adelantó la concejala de Cultura, Turismo y Educación, María Delgado, "porque al principio se venden para las personas de fuera y sobre todo las enumeradas, ya que no hay muchas". Mientras que las no enumeradas "es probable que se vendan más el mismo día". Recordó la edil que el 14 de agosto "vamos a tener figuras de primera línea como Marina Heredia, María Terremoto, nuestro David Pino y Edu Hidalgo que ya demostró su cante en el Membrillo de Oro". En Disgenil se están vendiendo igualmente las entradas para los conciertos de Andy y Lucas (16 de agosto), en este caso también en la plataforma yamticket.com

Hasta el 13 de agosto, las entradas se podrán comprar desde las 11.00 y las 13.00 horas en el citado lugar. Y durante los días de feria, habrá entradas disponibles en la taquilla de la Caseta Municipal mientras queden localidades a la venta.

Otros actos

Además de los citados, hay programadas otras actividades, como la del sábado 17 de agosto, a las 22.30 horas, que tendrá lugar el concierto de Derby Motoreta´s Burrito Kachimba. El domingo 18 de agosto, también desde las 22.30 horas, se celebrará el concierto de Mojinos Escozíos.

En cuanto a la Noche de Copla del jueves 15 de agosto, la entrada es gratuita a la Caseta Municipal hasta completar aforo. El espectáculo arrancará a las 23.00 horas de la mano de Carmen Cabezas, Inma Palomo, Jonathan Santiago, Lidia Gómez, y Álvaro Montes, acompañados por la orquesta de Fran Rivero.

La presidenta de Disgenil, Alicia Duclos, informó que el año pasado recogieron "3.300 euros, pero este año aún no tenemos un cálculo" de los beneficios que obtendrán por la venta, si bien adelantó que se empleará "en tapar agujeros porque con ese dinero no se puede abordar un proyecto".