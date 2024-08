El campamento de verano de Palma del Río acoge un taller contra la violencia de género

Un rap con mensajes tan claros como “con amor es imposible que exista dolor”, “el respeto es lo primero” o “la igualdad es una necesidad, desde el respeto y la empatía” concluía el taller de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género impartido en el campamento de verano municipal Palma Concilia, un taller que surge del convenio entre Diputación Provincial y la Plataforma. Los pequeños participantes han compuesto el rap partiendo de unas palabras propuestas y convertidas en frases y a su vez con un poema que, bajo música de rap, han conducido a la siguiente conclusión: “Edúcanos iguales y seremos iguales”.

La presidenta de la Plataforma, Dulce Rodríguez García, sentencia que “llegar a la igualdad real no se trabaja en dos días, se hace durante los 365 días del año para alcanzar en un futuro que los hombres no sean violentos y las mujeres no sean sumisas”, también indica que la sociedad no debe ser cómplice de la violencia de género.

La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, afirma que “estamos convencidos de que la mejor forma para erradicar la violencia de género es la educación, trabajamos con la población más pequeñita para que vayan creciendo en igualdad”. Subraya que en este objetivo tienen que estar las instituciones, aunque también precisa que “es responsabilidad de todos”. En el mismo sentido, se pronuncia la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento palmeño, Mari Ángeles Zamora, quien recalca que “se trata de un trabajo trasversal todos los días del año, lograr una sociedad formada en la igualdad real y tolerancia con la diversidad”.

Por su parte, la concejala de Juventud e Infancia, Lorena Pérez, apunta que Palma Concilia igualmente ha trabajado en inculcar valores de alimentación saludable y respeto al medio ambiente.