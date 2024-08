Tres cofradías de Los Pedroches tendrán que eliminar de sus actos el uso las armas de fuego real

El sonido de los disparos y el olor a pólvora es algo común en los actos de algunas cofradías de la comarca de Los Pedroches, una situación que podría haberse complicado merced a un cambio en la normativa. Estas cofradías han tenido que hacer frente a las exigencias impuestas en el nuevo reglamento de armas de 2020 y sus posteriores decretos que determinan la obligatoriedad de utilizar armas de fogueo en las actividades de estas cofradías.

Durante meses, las cofradías de la Virgen de Luna de Pozoblanco y las cofradías de la Virgen de Guía de Alcaracejos y de Dos Torres -esta última sufrió ya la denegación de un permiso para poder desfilar con armas- han intentado solucionar esta situación, una vía que culminó este jueves con la visita de la subdelegada del Gobierno, Ana López Losilla, a Pozoblanco para establecer las bases de un acuerdo que deje a ambas partes satisfechas y, por supuesto, a las cofradías ajustándose a la normativa vigente.

Una moratoria

La subdelegada, en una reunión con efectivos de la Guardia Civil y representantes de las tres cofradías, trasladó la propuesta de la Administración, que no es otra que dar una moratoria de dos años para que las tres entidades religiosas hagan esa transición y en sus filas no haya otras armas que no sean las de fogueo. Las cofradías valoraron «positivamente» esta propuesta porque les da un margen de tiempo para adquirir esa tipología de armas o bien adaptar las que tienen en la actualidad a las características exigidas, algo que conlleva sus trámites correspondientes y, por tanto, un tiempo que impide que sea algo que pueda realizarse de un día para otro.

La firma del acuerdo, en breve

La propuesta realizada por parte de la subdelegada del Gobierno de de Córdoba será ratificada mediante un acuerdo que firmará la Administración con las tres cofradías de Los Pedroches afectadas por esta situación. Cofradías que agradecieron que finalmente se «haya llegado a un entendimiento que nos permita mantener intactas nuestras tradiciones».

Concretamente, se espera que el acuerdo se plasme con esa rúbrica una vez pasen los meses estivales y con esa firma se pondrá fin a meses de trabajo para conseguir el objetivo perseguido por ambas partes desde el inicio de las conversaciones.