VOX denuncia en Cabra la gestión sanitaria del Plan de Verano de la Junta de Andalucía

Alejandro Hernández, diputado de VOX en el Grupo Parlamentario de VOX en Andalucía, ha denunciado en Cabra “la falta de planificación y las carencias de gestión de la Consejería de Salud, que de nuevo viene a eludir sus responsabilidades”.

Hernández ha explicado, junto al portavoz de VOX en Cabra, Pedro Palomeque, y la coordinadora local Toñi, que “el plan de verano es un fracaso más de la Junta, del Gobierno de Moreno Bonilla, llegó tarde y mal y deja a la población desatendida como se pone de manifiesto en el centro ambulatorio de Cabra, que actualmente tiene las Urgencias de salud cerradas desde las 23.00 hasta las 8.00 horas, saturando el servicio de urgencias del Hospital Infanta Margarita”.

Perjuicio

Esto, como ha explicado el parlamentario andaluz de VOX, “genera un perjuicio de las urgencias médicas vitales y la sanidad especializada, ya que el servicio de urgencias del hospital se ve obligado a atender urgencias no vitales, las que se llevan a cabo en el centro de salud”.

Por su parte, el portavoz de VOX en Cabra, Pedro Palomeque ha señalado que “también desde el Grupo Municipal, denunciamos la situación del Infanta Margarita donde solo tenemos abierto un quirófano para 200.000 personas, que son las que abarca este hospital. Ante la demagogia del PSOE, que no se ha pronunciado en épocas anteriores, nuestro grupo seguirá denunciando este aspecto, porque desde el Grupo Parlamentario de VOX se llevó a cabo una propuesta de mejora presupuestaria de Sanidad, y tanto PSOE como PP y otros grupos de izquierdas votaron en contra. No podemos mejorar la Sanidad, si no se destina el presupuesto sanitario para ello”.