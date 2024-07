El PP de Puente Genil aprueba su primer presupuesto con la abstención del PSOE e IU y el voto en contra de Vox

El primer presupuesto municipal elaborado por un gobierno municipal del PP en Puente Genil ha salido adelante este jueves con la abstención de los dos grupos mayoritarios de la oposición, PSOE e IU y el voto en contra de VOX. Al PP le era imprescindible al menos la abstención de uno de los dos grupos citados al contar con una mayoría simple.

El proyecto económico ha sido defendido por la concejala de Hacienda, Tatiana Pozo, que ha recordado que el presupuesto asciende a 33,9 millones de euros, que es "equilibrado" en cuanto a ingresos y gastos y que aumenta un 12,65% en relación a la cifra consignada en 2023. En su intervención, Pozo ha planteado como objetivo “la reconstrucción de la estructura de personal" del Ayuntamiento al considerar que había "una tendencia al desmantelamiento de áreas municipales claves". Según la concejala, la idea es "poner los cimientos para que el Consistorio sea una organización funcional y operativa, con una buena organización de los servicios públicos, todo ello, con la finalidad de que Puente Genil ejerza el liderazgo social y económico del centro de Andalucía”.

Entre los aspectos más relevantes del presupuesto, destaca el incremento en algo más de un millón de euros de la partida destinada al capítulo uno, el dedicado a personal, lo que representa una cuantía de un 11,7% más que en el anterior ejercicio. Del mismo modo, y según subrayó la concejala, hay una "apuesta importante por la mejora de las infraestructuras deportivas". Además, los presupuestos aumentan en unos 600.000 euros la partida destinada a la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Las cuentas de Puente Genil destinan 3,6 millones de euros a inversiones y otros 2,2 millones procedentes de remanentes a otros proyectos como un plan de asfaltado municipal, a mejorar la seguridad ciudadana o las zonas verdes.

Tardanza

El portavoz del grupo líder de la oposición, José Antonio Gómez (PSOE), ha lamentado la tardanza en presentar las cuentas. “Nosotros no vamos a votar en contra de los presupuestos por responsabilidad, porque somos un partido de gobierno y no podemos permitir que los colectivos mueran a la espera de unas cuentas que no sabemos por qué han tardado tanto”, dijo Gómez, quien recordó que “el PP ha mantenido la senda del gobierno socialista en algunas cuestiones, como las ayudas de emergencia municipal, pero vemos muy poco en la reactivación de Puente Genil”. “No nos gustan los recortes que han hecho en seguridad y sanidad", añadió y lamentó "el abandono de las zonas verdes". “Pese a todo -agregó el edil socialista- hay matices que nos gustan, se ha hecho un esfuerzo por buscar el entendimiento y se ha intentado poner propuestas sobre la mesa", por lo que concluyó subrayando que "es un presupuesto con mucho del PSOE y poco del PP, así que, poniéndolo en la balanza, nos vamos a abstener, por responsabilidad, por los colectivos que esperan ese dinero".

Por su parte, la concejala de VOX, Toñi Gallardo, cargó contra IU, al que acusó de ser “socio de gobierno” del PP, aspecto que se demuestra “con la concesión de gran parte de sus demandas”. A su juicio, "es un presupuesto en el que suben los impuestos directos, al tiempo que los ingresos por impuestos indirectos y tasas bajan, resultado de no haber hecho una buena gestión”.

Abstención

Por último, Jesús David Sánchez, portavoz de IU, justificó la abstención explicando que "es un presupuesto de puro trámite porque el ejercicio está pasado, pero sí hemos querido plantear aspectos que marcan una diferencia respecto a presupuestos anteriores, como que se hayan doblado las partidas dedicadas a igualdad, o que, entre otras, haya para la ampliación y recuperación de zonas verdes". No obstante, el edil ha explicado que hay otras cuestiones que no aparecen, como los problemas de abastecimiento de agua en la aldea de Los Arenales o los edificios municipales cerrados como la biblioteca Campos Reina. Sánchez ha concluido que “es un presupuesto de urgencia y no sería bueno bloquearlo porque hay colectivos locales que tienen compromisos ajenos de las decisiones que se toman en un pleno, por eso vamos a apostar por la prudencia y la abstención a la espera del cumplimiento de los acuerdos”.