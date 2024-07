Los jóvenes de entre 18 y 35 años pueden solicitar ayudas al alquiler en Pozoblanco

Los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años pueden solicitar las ayudas del Plan Alquila Joven correspondientes al año 2022. El Ayuntamiento de Pozoblanco ha sacado las bases para solicitar estas ayudas al alquiler con un crédito inicial de 30.000 euros, aunque si las peticiones superan esta cuantía se podría aumentar.

La justificación del Plan Alquila Joven se mantiene desde sus inicios y no es otra que ayudar a promover la autonomía y con ello la emancipación de los jóvenes mediante la aportación económica de una parte de los gastos de alquiler. Las bases contemplan, como se ha señalado anteriormente, un montante económico de 30.000 euros destinado a este plan, aunque si las peticiones exceden ese crédito, el mismo se podría aumentar.

Requisitos

En cuanto a los beneficiarios, las ayudas están destinadas a todas las personas físicas o unidades de convivencia -grupo de personas en edad de trabajar que vivan juntos en la misma vivienda- que residan en Pozoblanco en régimen de alquiler durante todo o parte de 2022. Algunos de los requisitos que se solicitan son no poseer vivienda en propiedad ninguno de los inquilinos; que la edad de alguno de los beneficiarios esté comprendido entre los 18 y 35 años durante el 2022; así como que los inquilinos estén empadronados en Pozoblanco y, concretamente, en la vivienda objeto de subvención con una antigüedad de tres años consecutivos o tres años interrumpidos entre los últimos siete. Esta última condición tendrá que ser demostrada por, al menos, uno de los inquilinos.

Por otro lado, se establecen condicionantes económicos para optar a las ayudas relacionados con los rendimientos netos que no podrán superar dos veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples. Las bases también contemplan requisitos de la vivienda objeto de ayuda como, por ejemplo, que deberá estar ubicada en el término municipal de Pozoblanco, que el importe de la renta de alquiler no supere los 300 euros al mes o que la duración del contrato no sea inferior a un año.

Las ayudas tendrán dos límites por vivienda: no se superarán los 150 euros por mes ni el 50 por ciento de la renta mensual. Además, la concesión de estas ayudas será por el régimen de concurrencia competitiva y el plazo de presentación será de 30 días naturales a contar desde la publicación de la convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento de Pozoblanco, que se produjo el 22 de julio.

El alcalde de la localidad, Santiago Cabello, explica que la convocatoria cuenta con un respaldo económico conjunto de 30.000 euros y viene a dar continuidad a «una iniciativa magnífica de la concejalía de Juventud y que consideramos importante, junto a otras medidas de fomento del empleo y la contratación, para seguir fijando población en nuestra localidad, un objetivo prioritario». Estas ayudas nacieron en el año 2017 desde la concejalía de Juventud y se han mantenido más o menos estables hasta la fecha.